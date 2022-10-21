ЗСУ важко поранили російського тренера з дзюдо, який воює проти України

Тренер Ігор Романов був мобілізований рашистами наприкінці вересня

Заслужений тренер Росії з дзюдо Ігор Романов отримав поранення у ході війни в Україні, повідомляє «Матч ТВ» з посиланням на слова олімпійського чемпіона Лондона-2012 та його учня Арсена Галстяна.

Наразі Романов перебуває в госпіталі. У нього осколкові поранення.

Телеграм-канал Mash зазначає, що Романов постраждав внаслідок удару Himars у Запорізькій області.

Романов був мобілізований наприкінці вересня. Зазначається, що у нього поранення спини та інших частин тіла, проте нічого серйозного.

Раніше повідомлялось, що тренер відомого російського боксера воює проти України.

Раніше «Главком» писав, що дружина спортсмена Катерина Усик показала наслідки знаходження російських окупантів на їхній ділянці у Ворзелі Київської області. «Руський мир! Заїхав і до мене! Тварини! Просто всі зіпсували, наср#ли, як завжди!», – написала у сторіс Instagram Катерина.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.