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Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян і білорусів до змагань

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міжнародна федерація дзюдо допустила росіян і білорусів до змагань
Дзюдоїсти з росії зареєстровані для участі у чемпіонаті світу-2023
фото з відкритих джерел

Інформація про сімох із цих дзюдоістів є на порталі ЦСКА, що має безпосередній зв’язок із Міноборони РФ

Міжнародна федерація дзюдо допустила російських спортсменів до участі у ЧС-2023 під нейтральним прапором – відповідну заявку можна знайти на сайті IJF.

Інформація про сімох із цих дзюдоістів є на порталі Центрального спортивного клубу армії (ЦСКА), що має безпосередній зв’язок із Міноборони РФ. Отже, серед російських дзюдоістів є і старші лейтенанти, і прапорщики.

Водночас у рекомендації МОК від березня 2023 року було вказано, що спортсменів з контрактами зі збройними силами Росії чи Білорусі до змагань не повинні допускати, зазначає «Суспільне». Можливо, що спеціально до чемпіонату світу Міноборони РФ ці контракти з ними розірвало. Але от, наприклад, прапорщика Інала Тасоєва ЦСКА вітав з днем народження ще у лютому цього року.

У заяві Федерації щодо повернення до змагань росіян та білорусів було вказано, що їх допустять лише після перевірки незалежною компанією. Її експерти мали вивчити біографії потенційних учасників, а також дослідити контент соціальних мереж, з особливим акцентом на можливу пропаганду війни.

«Це рішення дає можливість чесної участі та рівних шансів для усіх дзюдоїстів, які крокують на шляху до олімпійської мрії», – ідеться у заяві Міжнародної федерації дзюдо.

Раніше стало відомо, що збірні Росії та Білорусі не будуть допущені до змагань під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF) допоки триває війна в Україні.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет на своєму засіданні ухвалив рішення допустити російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань в нейтральному статусі. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро відреагував на рішення МОК.

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