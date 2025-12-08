«Чемпіонка терору» Мельникова потрапила до бази «Миротворця»: що вона зробила
Мельникова займалася пропагандою війни
Російська гімнастка Ангеліна Мельникова, яку ЗМІ називають «Чемпіонкою терору», потрапила до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».
Зазначається, що вона є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалася пропагандою війни.
Варто зазначити, що Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія».
Попереднє голосування щодо кандидатур для подальшого висування від партії кандидатами на «виборах» до органів державної влади та органів місцевого самоврядування РФ відбуло з 19 по 25 травня.
Ангеліна Мельникова висувалась як безпартійний кандидат і балотувалася на посаду депутата Воронезької міської думи від 23-го виборчого округу. Вона набрала 1188 голосів.
Мельникова – переможниця Олімпійських ігор у Токіо у командному багатоборстві.
Нагадаємо, міжнародна федерація гімнастики визнала Ангеліну Мельникову «нейтральною атлеткою».
Мельникова проводила «благодійне» тренування для дітей російських окупантів.
Melnikova organized a "charity" training for the children of the Russian occupiers pic.twitter.com/popZtooEv5— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) January 4, 2025
Також вона допомагала збирати кошти для доньки ліквідованого російського окупанта.
Крім того, Мельникова робила фото з літерою Z.
FIG has allowed Olympic champion Angelina Melnikova who has supported aggression against Ukraine to participate in World Cup.
Angelina Melnikova at the Victory Day parade in Voronezh with the Z symbol in her hands pic.twitter.com/yzZBRPOMQ2
