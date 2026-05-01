Іспанія відмовила у візах 13 російським бодібілдерам перед чемпіонатом Європи

Збірна Росії з бодібілдингу прибула до Іспанії в неповному складі

Чемпіонат Європи з бодібілдінгу проходитиме в Іспанії з 1 по 3 травня 2026 року

Збірна Росії з бодібілдингу виступатиме на чемпіонаті Європи в Іспанії не в повному складі. Про це інформує «Главком».

Як повідомила прес-служба Федерації бодібілдингу Росії, 13 із 44 спортсменів змушені були залишитися вдома через відмову в отриманні в'їзних віз.

Чемпіонат Європи з бодібілдінгу проходитиме в Іспанії з 1 по 3 травня 2026 року.

«Збірна Росії з бодібілдингу прибула на чемпіонат Європи в неповному складі. Спочатку до складу російської команди входило 44 спортсмени, проте до Санта-Сусанни дісталася лише 31 особа.

Основною причиною стала відмова у шенгенських візах.

Причому, деяким учасникам змагань, які подавали на візи значно раніше з метою повторної подачі, було відмовлено двічі», – повідомили у Федерації бодібілдингу Росії.

Нагадаємо, російська кьорлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з символом російської агресії проти України георгіївською стрічкою, потрапила до переліку учасників юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу.

У травні 2023 року Кісельова позувала для фото з георгіївською стрічкою на одязі. Наразі росіянка є учасницею юніорського Чемпіонату світу з кьорлінгу. У турніри представники країни-агресора візьмуть участь з власною національною символікою.

Також росіянка вподобала в Instagra допис з російськими військовими. Також Кісельова підписана на підсанкційних діячів, які підтримують війну.