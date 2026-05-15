Олімпійський чемпіон Легков заявив, що «Донецьк розвивається та відновлюється»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
На окуповану Донеччину Легков потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни
Окупований Донецьк Легков відвідав наприкінці квітня цього року

Олімпійський чемпіон та депутат Московської обласної думи Олександр Легков розповів пропагандистам про свою участь у пропагандистському заході – марафоні «Знання», в рамках якого він передав листи зі словами підтримки окупантам у Донецьку. Про це повідомляє «Главком».

«До Донецька поїхав від товариства «Знання». Поєднав приємне з корисним: передав нашим бійцям листи від дітей. У Донецьку спілкувалися з молоддю щодо мотивації та досягнення результату, обмінювалися думками.

Я не так багато там був, але візуально Донецьк розвивається та відновлюється.

Я б із задоволенням з'їздив ще раз до Донецька. У мене там багато знайомих хлопців. Ні разу там був, і якщо вийде ще, із задоволенням поїду знову», – сказав Легков.

Донецьк Легков відвідав наприкінці квітня цього року.

На окуповану Донеччину він потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни.

Його дії можуть кваліфікуватися згідно з статтею КК України про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Олександр Легков: що відомо

Олександр Легков – російський лижник. Олімпійський чемпіон у марафоні (50 км) та срібний призер в естафеті зимових Олімпійських ігор 2014 року.

Віцечемпіон світу 2007 року в естафеті, бронзовий призер в естафеті чемпіонату світу 2013 року.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: Донецьк спорт Донеччина

