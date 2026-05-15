Олімпійський чемпіон Легков заявив, що «Донецьк розвивається та відновлюється»

На окуповану Донеччину Легков потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни

Олімпійський чемпіон та депутат Московської обласної думи Олександр Легков розповів пропагандистам про свою участь у пропагандистському заході – марафоні «Знання», в рамках якого він передав листи зі словами підтримки окупантам у Донецьку. Про це повідомляє «Главком».

Незаконний візит Легкова в окуповнаий Донецьк

«До Донецька поїхав від товариства «Знання». Поєднав приємне з корисним: передав нашим бійцям листи від дітей. У Донецьку спілкувалися з молоддю щодо мотивації та досягнення результату, обмінювалися думками.

Я не так багато там був, але візуально Донецьк розвивається та відновлюється.

Я б із задоволенням з'їздив ще раз до Донецька. У мене там багато знайомих хлопців. Ні разу там був, і якщо вийде ще, із задоволенням поїду знову», – сказав Легков.

Донецьк Легков відвідав наприкінці квітня цього року.

На окуповану Донеччину він потрапив, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами нашої країни.

Його дії можуть кваліфікуватися згідно з статтею КК України про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї». Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Олександр Легков: що відомо

Олександр Легков – російський лижник. Олімпійський чемпіон у марафоні (50 км) та срібний призер в естафеті зимових Олімпійських ігор 2014 року.

Віцечемпіон світу 2007 року в естафеті, бронзовий призер в естафеті чемпіонату світу 2013 року.

