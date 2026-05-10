НОК показав зворушливі фото титулованих українських спортсменів разом з мамами

Сьогодні, 10 травня, Україна відзначає світле та сповнене любові свято – День матері

Національний олімпійський комітет опублікував світлини титулованих українських спортсменів разом з їхніми мамами. Про це повідомляє «Главком».

«Материнство – це про любов, яка не має меж, про щоденну турботу та непохитну віру, яка окриляє. Дякуємо за вашу безмежну турботу, мудрість та ласку. Ваша підтримка допомагає долати найважчі перешкоди на життєвому шляху.

Низький уклін та безмежна шана матерям наших воїнів-захисників. Ваша молитва та любов – це найсильніший оберіг для тих, хто тримає над нами небо. Нехай кожна мама обов'язково дочекається свою дитину вдома🇺🇦

Особливі слова вдячності сьогодні лунають для матусь, які стали для своїх дітей не лише найріднішими людьми, а й наставниками у спорті. Ваше серце б'ється в унісон із їхнім під час кожного виступу. Ви знаєте справжню ціну кожної медалі, адже виборювали її разом: крізь піт, виснаження та безперервну віру в успіх. Ви щодня доводите, що для материнської любові не існує недосяжних цілей», – йдеться у дописі НОК.

У добірці були зібрані фото матерів, які стали головними наставниками для своїх дітей та допомогли їм підкорити найвищі спортивні вершини:

Дар’я Білодід – Світлана Кузнєцова (дзюдо),

Ганна Різатдінова – Оксана Різатдінова (художня гімнастика),

Ірина Блохіна – Ірина Дерюгіна – Альбіна Дерюгіна (художня гімнастика),

Марта Костюк – Таліна Бейко (теніс),

Юрій Чебан – Людмила Чебан (веслування),

Анастасія та Олександра Меркушині – Ірина Меркушина (біатлон),

Павло Коростильов – Валентина Коростильова (стрільба),

Аннамарі Данча – Марина Чундак (сноубординг),

Євгенія та Рафаель Казбекові – Наталія Перлова (скелелазіння)

