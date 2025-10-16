Україна вже здобула три перемоги на континентальній першості

Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

У Задарі завершилися поєдинки попереднього етапу континентальної першості, яка є відбіркою до найбільшого в історії Чемпіонату світу-2026, де виступлять 64 найкращі команди планети.

Основні надії покладалися на жіночу команду, яка стабільно входить до десятки найкращих у Європі. І вони їх виправдали: спершу без особливих проблем Маргарита Песоцька, Тетяна Біленко та Вероніка Матюніна здолали Туреччину (3:0), а потім у боротьбі – Словаччину (3:1).

Завдяки двом перемогам Україна вийшла з першого місця до 1/8 фіналу. Окрім цього, вони вибороли право виступити на КЧС-2026 у Лондоні.

На наступній стадії наші гравчині зустрінуться з однією з найбільш проблемною командою останніх років – Угорщиною на чолі з восьмиразовою призеркою чемпіонатів Європи Георгіною Потою.

Чоловіча збірна зазнала трьох поспіль поразок: Німеччині (0:3), Сербії (2:3) та Австрії у втішному плейоф (0:3).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.