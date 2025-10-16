Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Наступним суперником України буде збірна Угорщини

Україна вже здобула три перемоги на континентальній першості

Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

У Задарі завершилися поєдинки попереднього етапу континентальної першості, яка є відбіркою до найбільшого в історії Чемпіонату світу-2026, де виступлять 64 найкращі команди планети.

Основні надії покладалися на жіночу команду, яка стабільно входить до десятки найкращих у Європі. І вони їх виправдали: спершу без особливих проблем Маргарита Песоцька, Тетяна Біленко та Вероніка Матюніна здолали Туреччину (3:0), а потім у боротьбі – Словаччину (3:1).

Завдяки двом перемогам Україна вийшла з першого місця до 1/8 фіналу. Окрім цього, вони вибороли право виступити на КЧС-2026 у Лондоні.

На наступній стадії наші гравчині зустрінуться з однією з найбільш проблемною командою останніх років – Угорщиною на чолі з восьмиразовою призеркою чемпіонатів Європи Георгіною Потою. 

Чоловіча збірна зазнала трьох поспіль поразок: Німеччині (0:3), Сербії (2:3) та Австрії у втішному плейоф (0:3).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: настільний теніс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У складі української команди виступали Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та юніорка Любов Горащенко
Клубний чемпіонату світу: українські гімнастки не потисли руки росіянкам під час нагородження
13 жовтня, 17:43
Збірна України приїхала на європейську першість повною делегацією в 20 боксерів і боксерок
Українці здобули 12 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу
10 жовтня, 16:51
Жасан отримав від ФБУ автомобіль
Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу
6 жовтня, 17:48
Українські бійці ММА здобули 16 медалей
Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА
6 жовтня, 09:47
Початок зустрічі Україна – Італія о 20:30
Україна – Італія: де дивитися вирішальну гру групового турніру Євро-2025 (U-19) із футзалу
1 жовтня, 14:19
Чи бойкотуватиме Україна Паралімпіаду? Відповідь міністра молоді та спорту Бідного
Чи бойкотуватиме Україна Паралімпіаду? Відповідь міністра молоді та спорту Бідного
27 вересня, 15:00
Анна Гонтар здобула дві нагороди – золото 50-метрівки вільним (S6) стилем та срібло 100-метрівки брасом (SB5)
Україна здобула 11 нагород у п'ятий день чемпіонату світу з параплавання
26 вересня, 16:54
Другий товариський поєдинок проти Литви збірна України з футзалу проведе завтра, 24 вересня
Збірна України з футзалу в товариській грі розгромила Литву
23 вересня, 22:12
Таталіна прибрала лайк, який був під дописом з російським військовим гаслом «своих не бросаем»
Прихильниця Путіна, яка хоче на Олімпіаду, почала зачищати соцмережі
23 вересня, 13:03

Новини

Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи
Жіноча збірна України з настільного тенісу увійшла до вісімки найсильніших команд Європи
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
ФІФА відреагувала на заяву Трампа про позбавлення Бостона матчів чемпіонату світу
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Жіноча збірна України з настільного тенісу вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату Європи
Уро-Ніле набрала 15 очок у грі баскетбольного Єврокубку
Уро-Ніле набрала 15 очок у грі баскетбольного Єврокубку
Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду: як проголосувати
Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду: як проголосувати
Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ
Шалені кошти. Стала відома вартість створення нової команди у НХЛ

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua