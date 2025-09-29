Головна Спорт Новини
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна поступилася Португалії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна поступилася Португалії
Україна (U-19) – Португалія (U-19) – 0:4

Доля нашої команди вирішиться 1 жовтня в третьому турі в поєдинку з Італією

Cьогодні, 29 вересня, в Кишиневі юнацька збірна України з футзалу проводила свій другий матч у фінальному турнірі Євро-2025 (U-19).  Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Після перемоги в першому поєдинку змагань, із Молдовою (7:0), на підопічних Ігоря Москвичова чекало протистояння з Португалією.

Перший тайм розпочався у високому темпі з обопільних атак. На 4-й хвилині Родрігу Монтейру відкрив рахунок, перегравши нашого голкіпера, що далеко вийшов із воріт. Після цього до самої сирени на перерву суперники створили щонайменше десяток небезпечних моментів біля воріт один одного, але знов-таки – відзначитися зуміли португальці. На останніх секундах першої половини гри їм вдалася швидка контратака, і Мігель Мальяу подвоїв перевагу своєї команди.

Після перерви на 23-й хвилині Монтейру оформив дубль, і рахунок став 3:0. Він же за чотири хвилини до кінця гри встановив остаточний результат матчу.  

Отже, 0:4 – поразка збірної України. Португалія забезпечила собі місце в півфіналі, а доля нашої команди вирішиться 1 жовтня в третьому турі в поєдинку з Італією.

Євро-2025 (U-19) із футзалу

Україна (U-19) – Португалія (U-19) – 0:4 (0:2)

Голи: Монтейру (4, 23, 36), Мальяу (20).

Італія – Молдова – 7:2

01.10.2025

Молдова – Португалія (18:00)

Італія – Україна (20:30)

Юнацька збірна України U-19 із футзалу, успішно виступивши в основному раунді відбору Євро-2025, пробилася на четвертий із чотирьох чемпіонатів Європи.

У межах групи 5 основного раунду відбору Євро-2025 (U-19), матчі якої приймало сербське місто Врнячка-Баня, синьо-жовті впевнено обіграли Чорногорію (9:2) та Нідерланди (6:2), а у вирішальному поєдинку мінімально перемогли господарів (1:0). Таким чином, українці посіли першу сходинку у групі та пробилися на чемпіонат Європи. 

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

