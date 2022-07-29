Відкриття шахової Олімпіади: Україна дізналася суперників

На старт вийдуть 188 чоловічих збірних та 162 жіночих

В Ченнаі (Індія) відбулося урочисте відкриття 44-ї Всесвітньої шахової Олімпіади. Про це повідомляєся на сайті Олімпіади.

На старт вийдуть 188 чоловічих збірних та 162 жіночих.

До складу чоловічої збірної України (8-й стартовий рейтинг) увійшли: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук. Капітан – Олександр Сулипа.

У жіночої збірної України (2-й стартовий рейтинг) такий склад: Марія Музичук, Анна Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Юлія Осьмак. Капітан – Михайло Бродський.

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З 29 липня по 9 серпня буде зіграно 11 турів і у жінок та чоловіків.

У першому турі 29 липня чоловіча збірна України зіграє з командою з Таїланду, а жіноча – зі збірною Південної Африки.

Нагадаємо, Федерація шахів України виступила з офіційною заявою щодо відмови делегувати учасників на чемпіонат світу серед дітей, який пройде в Батумі, Грузія.