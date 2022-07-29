Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Відкриття шахової Олімпіади: Україна дізналася суперників

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 01:07 glavcom.ua
Відкриття шахової Олімпіади: Україна дізналася суперників
В Індії відбулося урочисте відкриття 44 Всесвітньої шахової Олімпіади
фото:chessolympiad.fide.com

На старт вийдуть 188 чоловічих збірних та 162 жіночих

В Ченнаі (Індія) відбулося урочисте відкриття 44-ї Всесвітньої шахової Олімпіади. Про це повідомляєся на сайті Олімпіади.

На старт вийдуть 188 чоловічих збірних та 162 жіночих.

До складу чоловічої збірної України (8-й стартовий рейтинг) увійшли: Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук. Капітан – Олександр Сулипа.

У жіночої збірної України (2-й стартовий рейтинг) такий склад: Марія Музичук, Анна Музичук, Ганна Ушеніна, Наталія Букса, Юлія Осьмак. Капітан – Михайло Бродський.

19 фото
На весь екран

З 29 липня по 9 серпня буде зіграно 11 турів і у жінок та чоловіків.

У першому турі 29 липня чоловіча збірна України зіграє з командою з Таїланду, а жіноча – зі збірною Південної Африки.

Нагадаємо, Федерація шахів України виступила з офіційною заявою щодо відмови делегувати учасників на чемпіонат світу серед дітей, який пройде в Батумі, Грузія.

Теги: Індія Олімпіада шахи спорт

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дитячий чемпіонат світу з шахів пройде з 15 по 28 вересня у Грузії
Українські шахісти не поїдуть на дитячий чемпіонат світу через участь в ньому росіян
23 липня, 14:13
Любов Жильцова-Лисенко удев'яте виграла світовий шаховий чемпіонат для людей із проблемами з зором 
Українка виграла чемпіонат світу з шахів
17 липня, 17:51
Загиблий  Дмитрик Кубата разом із 15-річною сестрою Ксенією стояли на зупинці, чекаючи громадський транспорт
Рашисти вбили 13-річного сина української шахістки в Міжнародний день шахів (фото)
21 липня, 14:08

Новини

Відкриття шахової Олімпіади: Україна дізналася суперників
Відкриття шахової Олімпіади: Україна дізналася суперників
Вболівальники «Фенербахче» зарядили кричалку на підтримку Путіна (відео)
Вболівальники «Фенербахче» зарядили кричалку на підтримку Путіна (відео)
«Динамо» вирвало перемогу у «Фенербахче»
«Динамо» вирвало перемогу у «Фенербахче»
Американська фігуристка вирішила виступати під прапором України
Американська фігуристка вирішила виступати під прапором України
Бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото)
Бронзовий призер Чемпіонату світу показав, як тренувався в окупованому селі (фото)
На війні загинув ексгравець юнацької збірної України з регбіліг
На війні загинув ексгравець юнацької збірної України з регбіліг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Порошенко викрив путінського генерала, який натягнув на себе патріарший куколь (відео)
84K
Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
72K
Росія сьогодні атакувала територію України з трьох напрямків, – Повітряні сили
63K
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
26K
Атака на Київщину: куди влучили російські ракети (відео)
20K
Полонений боєць ЗСУ в лице кадировцю безстрашно заявив, що патріот (відео)

Новини

Мешканка Сумщини, яка наливала окупантам спиртне, отримала вирок
Сьогодні, 08:56
Українські воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:18
У Харкові та області прогриміли вибухи (відео)
Сьогодні, 04:32
Бренд Balenciaga приєднався до збору коштів на відновлення України
Сьогодні, 01:44
Тероризм Росії потребує юридичної реакції: звернення Зеленського
Вчора, 23:22
Обстріл Миколаєва: є влучання у приватний сектор
Вчора, 21:47

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту