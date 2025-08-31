Головна Країна Події в Україні
Росія не здобула повний контроль над жодним великим містом – Генштаб

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія не здобула повний контроль над жодним великим містом – Генштаб
Подані окупантами цифри щодо захоплених територій і населених пунктів суттєво завищені
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про «успіхи» у війні

Генеральний штаб Збройних Сил України спростував звіт начальника генштабу ЗС РФ, назвавши його «відвертою брехнею та спробою видати бажане за дійсне». За даними Генштабу, попри заяви ворога, російські війська не здобули повний контроль над жодним великим містом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

За інформацією Генштабу, від початку року в боях на Харківщині, Луганщині та Донеччині російська армія втратила майже 210 тис. своїх солдатів убитими та пораненими. Загальні втрати ворога з початку 2025 року становлять понад 291 тис. осіб. Крім того, українські військові знищили та пошкодили 1201 танк, 2174 бойові броньовані машини, 7303 артилерійські системи та 157 реактивних систем залпового вогню.

Росія не здобула повний контроль над жодним великим містом – Генштаб фото 1

Українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де вже звільнили Кіндратівку й Андріївку та витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів.

У Генштабі ЗСУ назвали «фейковими реляціями» заяви противника про створення «зон безпеки» та «знищення української ракетної промисловості». Українська сторона наголошує, що удари по військових об’єктах углибині Росії є найкращим спростуванням цих заяв.

Також було спростовано твердження про «виключно високоточні удари по військових об'єктах». Як зазначили в Генштабі, ціною такої «похвали» стали тисячі життів мирних українців, зокрема, 25 цивільних, які загинули внаслідок атаки на Київ 28 серпня.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 182 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Теги: Генштаб Україна війна росія

