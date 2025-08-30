Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1284-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 172 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4 476 обстрілів, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5660 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів, зокрема:
Кренидівка – Сумська область; Білогір’я – Запорізька область; Львове, Ольгівка – Херсонська область.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління та чотири артилерійські засоби противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося три боєзіткнення. Ворог завдав три авіаційні удари, скинув три керовані бомби, здійснив 158 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 2

Ворог вісім разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Глибокого, Приліпки, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 3

Відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 4

Ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Ольгівки, Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 5

Наші воїни зупинили чотири атаки противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 6

Окупанти два рази атакували у напрямку Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 13 атак у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у бік Клебан-Бика, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Затишок, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у бік Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 31 атаку у районах населених пунктів Воскресенка, Маліївка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, Новоіванівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 10

Окупаційні війська один раз намагались штурмувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2025 року фото 11

Українські воїни відбили три атаки загарбників.

Як відомо, триває 1284-й день повномасштабної війни в Україні.

війна росія втрати Генштаб

