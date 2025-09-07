Атака на Дніпропетровщину: є загиблий та поранені

Росіяни масовано атакували Дніпропетровщину дронами та ракетами

Вночі та вранці російські війська завдали ударів по кількох районах Дніпропетровщини за допомогою дронів, ракет та артилерії. Внаслідок атак є жертви та поранені, а також значні руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

фото: Сергій Лисак

фото: Сергій Лисак

Наслідки атак у містах та громадах:

Дніпро : Ворог атакував місто безпілотниками, пошкодивши інфраструктурні об'єкти.

: Ворог атакував місто безпілотниками, пошкодивши інфраструктурні об'єкти. Кривий Ріг : Внаслідок ударів ракетами та дронами сталося кілька займань. Пошкоджень зазнали підприємство, адміністративна будівля, гараж, приватний будинок та автомобілі. Під час ранкового обстрілу місцевого підприємства поранення отримали троє чоловіків, один з яких перебуває у важкому стані. Також понівечено багатоповерхівки.

: Внаслідок ударів ракетами та дронами сталося кілька займань. Пошкоджень зазнали підприємство, адміністративна будівля, гараж, приватний будинок та автомобілі. Під час ранкового обстрілу місцевого підприємства поранення отримали троє чоловіків, один з яких перебуває у важкому стані. Також понівечено багатоповерхівки. Грушівська громада: В районі Криворіжжя ворожий безпілотник спричинив пожежу в приватній оселі.

фото: Сергій Лисак

фото: Сергій Лисак

Обстріли Нікопольщини та Синельниківщини:

Нікопольський район : Терор району тривав від вечора. Обстріли зафіксовані у Нікополі, а також у Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік, ще один місцевий житель, 64-х років, отримав поранення. Пошкоджено заправки, парник, чотири господарські споруди. Зруйновано один приватний будинок, ще два – понівечено.

: Терор району тривав від вечора. Обстріли зафіксовані у Нікополі, а також у Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Внаслідок обстрілу загинув 54-річний чоловік, ще один місцевий житель, 64-х років, отримав поранення. Пошкоджено заправки, парник, чотири господарські споруди. Зруйновано один приватний будинок, ще два – понівечено. Синельниківський район: У Петропавлівській та Межівській громадах внаслідок ворожих атак горіли приватна оселя та сухостій. Також під ранок зафіксовано обстріл Покровської громади, деталі якого з’ясовуються.

Як відомо, цієї ночі відбулася чергова атака ворога на Полтавщину. Зафіксовано прямі влучання та падіння уламків. Наслідки повідомляє Полтавська ОВА, передає «Главком».

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

До слова, внаслідок масованого ворожого обстрілу є пошкодження на Київщині. Наслідки повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, передає «Главком».

За повідомленням ОВА, через російський обстріл у Броварах поранення ноги отримала 18-річна дівчина. Її госпіталізували до медичного закладу. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та складські приміщення.

До слова, ворог завдав масованого удару по Одесі та Одеському району ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову.

У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.