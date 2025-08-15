Головна Спорт Новини
Україна залишається на третьому місці медального заліку Всесвітніх ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна залишається на третьому місці медального заліку Всесвітніх ігор
Українці продовжують здобувати нагороди Всесвітніх ігор

В активі нашої команди 33 нагороди

Сім медалей здобули українці 14 серпня на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє «Главком».

Кікбоксинг WAKO

  • К-1, вагова категорія 63,5 кг, чоловіки: Гліб Мазур – золото.
  • К-1, вагова категорія 91+ кг, чоловіки: Роман Щербатюк – золото.
  • К-1, вагова категорія 52 кг, жінки: Дарина Іванова – бронза.
  • К-1, вагова категорія 60 кг, жінки: Аліна Мартинюк – бронза.

Самбо

  • Бойовий розділ, чоловіча команда: Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв – золото.
  • Бойовий розділ, 64 кг, чоловіки: Олександр Воропаєв – бронза.
  • Бойовий розділ, жіноча команда: Євгенія Поздня та Ангеліна Лисенко – бронза.
  • Бойовий розділ, 98 кг, чоловіки, чвертьфінал: Анатолій Волошинов не пройшов до півфіналу.

Скелелазіння

  • Швидкість, особисті змагання, чоловіки: Ярослав Ткач 6 місце, Григорій Ільчишин 17 місце, Костянтин Павленко 25 місце, Денис Мозолевич 26 місце.

За три дні до завершення змагань збірна України утримує третє місце у медальному заліку – 33 нагороди.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

