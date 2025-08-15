Україна залишається на третьому місці медального заліку Всесвітніх ігор

В активі нашої команди 33 нагороди

Сім медалей здобули українці 14 серпня на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомляє «Главком».

Кікбоксинг WAKO

К-1, вагова категорія 63,5 кг, чоловіки: Гліб Мазур – золото.

К-1, вагова категорія 91+ кг, чоловіки: Роман Щербатюк – золото.

К-1, вагова категорія 52 кг, жінки: Дарина Іванова – бронза.

К-1, вагова категорія 60 кг, жінки: Аліна Мартинюк – бронза.

Самбо

Бойовий розділ, чоловіча команда: Олександр Воропаєв, Анатолій Волошинов, Петро Давиденко, Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв – золото.

Бойовий розділ, 64 кг, чоловіки: Олександр Воропаєв – бронза.

Бойовий розділ, жіноча команда: Євгенія Поздня та Ангеліна Лисенко – бронза.

Бойовий розділ, 98 кг, чоловіки, чвертьфінал: Анатолій Волошинов не пройшов до півфіналу.

Скелелазіння

Швидкість, особисті змагання, чоловіки: Ярослав Ткач 6 місце, Григорій Ільчишин 17 місце, Костянтин Павленко 25 місце, Денис Мозолевич 26 місце.

За три дні до завершення змагань збірна України утримує третє місце у медальному заліку – 33 нагороди.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.