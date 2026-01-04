Головна Спорт Новини
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ф'юрі чотири рази оголошував про завершення кар'єри

Ф'юрі: Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю та отримувати за це гроші

Колишній чемпіон світу з боксу Тайсон Ф'юрі оголосив про намір відновити кар'єру. Про це повідомляє «Главком».

«2026-й – рік повернення короля. Я трохи відійшов убік, але тепер я знову в строю. Мені 37 років і я готовий знову йти в бій. Немає нічого кращого, ніж бити мужиків по обличчю та отримувати за це гроші», – написав Ф'юрі в соцмережах.

Ф'юрі заявляв про припинення виступів чотири рази – у листопаді 2013-го, у липні 20127-го, у квітні 2022-го та січні 2025-го.

У своїх останніх поєдинках британець зазнав двох поразок від українця Олександра Усика – у травні та грудні 2024 року.

Як повідомлялося, чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів про те, скільки боїв йому залишилось провести до завершення кар'єри.

«Я думаю, що ще два-три бої», – заявив Усик

Також він розповів, що його команда зараз займається організацією поєдинку проти американця Діонтея Вайлдера.

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

