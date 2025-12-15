Головна Спорт Новини
Українські шпажистки стали переможницями Кубка світу з фехтування серед юніорок

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Золото здобули чинні чемпіонки світу: Валерія Білоус-Гріджак, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук та Анна Максименко

На шляху до золотої медалі українки перемогли Болгарію, Гонконг, Польщу та США

Українські шпажистки – переможниці Кубка світу з фехтування серед юніорок в іспанському Бургосі. Про це повідомляє «Главком».

Золото змагань здобули наші чинні чемпіонки світу: Валерія Білоус-Гріджак, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук та Анна Максименко.

На шляху до золотої медалі український квартет, сіяний під першим номером, переміг: в 1/8 фіналу – Болгарію (45:29), в 1/4 – Гонконг (45:26), в 1/2 – Польщу (45:34), а у фіналі – команду США (45:35). Срібло здобула команда Іспанії.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

