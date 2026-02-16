Головна Світ Політика
Глава МЗС Естонії пригрозив РФ перенесенням війни на її територію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Глава МЗС Естонії пригрозив РФ перенесенням війни на її територію
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна назвав переговори з Путіним без плану помилкою
Маргус Тсахкна заявив про зростання оборонних можливостей НАТО та розкритикував ідею переговорів із Кремлем без чіткого плану

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна не обмежиться обороною у разі російської агресії та готова діяти активніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв’ю DW.

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна відкинув поширений наратив про те, що Естонія є однією з найбільш вразливих держав Європи, назвавши такі твердження «фейкньюс». За його словами, попри географічну близькість до Росії, країна активно посилює власну обороноздатність разом із союзниками по НАТО.

Відповідаючи на запитання про можливу загрозу вторгнення РФ, Тсахкна визнав, що припущення про ризики виглядають логічними, якщо дивитися лише на карту. Водночас він наголосив, що реальна ситуація змінилася завдяки новим оборонним планам Альянсу та нарощуванню військових спроможностей.

«Але в реальному житті ми значно нарощуємо наші можливості. Я думаю, що НАТО сильніше, ніж будь-коли. У нас вже є нові плани оборони, і це означає, що ми не просто чекаємо. Якщо Росія вторгнеться на нашу територію, то почавши опір, ми перенесемо війну на територію Росії», – попередив глава естонського МЗС.

Окремо міністр звернув увагу на питання політичної рішучості всередині Європи. За його словами, ключовим викликом залишається готовність європейських держав ухвалювати складні рішення та посилювати власну оборону. «Нас турбує Європа, чи готова Європа прийняти рішення, встати, стати сильнішою», – зізнався він.

Тсахкна також різко розкритикував ідею переговорів із правителем Росії Путіним без чіткої стратегії. «Ми проводимо подібну політику в Європі вже кілька десятиліть. І який результат? Результат – ще більше воєн, ще агресивніша Росія. Тому зараз абсолютно неправильно починати пошук будь-якого спеціального посланника Європейського Союзу, відправляти цього посланника в Кремль, тому що він повернеться в приниженому становищі, ще слабшими, а також послабить позиції України», – сказав Тсахкна.

Раніше масштабні навчання НАТО «Їжак-2025» в Естонії показали проблеми Альянсу з адаптацією до сучасної війни, зокрема до умов повністю «прозорого» поля бою та швидкого обміну розвідданими. Під час маневрів українські військові застосували систему управління «Дельта» і продемонстрували високу ефективність у координації ударів дронами, тоді як частина підрозділів НАТО діяла повільніше через бюрократичні обмеження та складні процедури передачі інформації. Військові командири назвали результати навчань сигналом про необхідність швидкої модернізації підходів до ведення бойових дій.

