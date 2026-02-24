Головна Спорт Новини
Російські хокейні арбітри, які засвітилися на скандальному відео, були відсторонені від роботи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російські хокейні арбітри, які засвітилися на скандальному відео, були відсторонені від роботи
Мирослав Скугарьов – син відомого у минулому хокеїста, учасника чемпіонату світу 2006 року Олександра Скугарьова

У російському хокеї вибухнув гучний скандал

Федерація хокею Росії безстроково усунула від обслуговування поєдинків головних суддів Ільнура Хажієва та Івана Шмакова, а також лінійного арбітра Мирослава Скугарьова за їхню поведінку після матчу між командами «Норильськ» та «Омські Крила», який пройшов 21 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

У мережі з'явилося відео, на якому судді перебувають у роздягальні, ймовірно, у нетверезому стані.

«Подібна поведінка суперечить Кодексу етики ФХР, основам моралі. ФХР і ВХЛ вважають таку поведінку неприпустимою і такою, яка завдає шкоди репутації всього хокейного співтовариства», – йдеться у заяві ФХР.

Мирослав Скугарьов – син відомого у минулому хокеїста, дворазового чемпіона Росії у складі «Локомотива», учасника чемпіонату світу 2006 року Олександра Скугарьова.

Минулого року він був визнаний найкращим лінійним арбітром Всеросійської хокейної ліги (ВХЛ) та дебютував у Континентальній хокейній лізі (КХЛ).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: хокей росія

