Китай допомагає Росії виготовляти «Орєшнік» – The Telegraph

Журналісти наголошують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росія не змогла б підтримувати темпи війни

Китай постачає Росії компоненти, що входять до переліку товарів, заборонених до експорту у РФ

Китай надсилає Росії спеціалізовані верстати, інструменти та високотехнологічне обладнання, які використовуються для створення гіперзвукових ракет із ядерними боєголовками, зокрема ракети «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Ключову роль у збільшенні виробництва відіграють китайські верстати з числовим програмним управлінням. Один із таких карусельних токарних верстатів українська розвідка виявила на Воткінському заводі – головному підприємстві РФ з виробництва ракет. Саме там виготовляють ракети «Орешник», «Іскандер-М» та міжконтинентальні «Тополь-М».

Окрім верстатів, Китай постачає Росії компоненти, що входять до переліку товарів, заборонених до експорту у РФ західними країнами:

мікрочипи та плати памʼяті на $4,9 млрд – для високоточної зброї та винищувачів;

кулькові підшипники на $130 млн, критично важливі для авіації;

пʼєзоелектричні кристали для радарів і РЕБ на $97 млн;

телескопічні приціли та вимірювальні прилади для тестування озброєння.

Аналітики стверджують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росії було б вкрай складно підтримувати темпи війни та виробництво сучасної зброї. За даними розслідування, загальна вартість поставлених технологій і обладнання становить щонайменше $10,3 млрд.

Нагадаємо, на озброєнні у Росії перебуває не більше трьох-чотирьох ракет «Орєшнік». Однак у 2026 році РФ хоче запустити їх у серійне виробництво.

Як повідомлялося, у ніч на 9 січня окупанти вдарили «Орєшніком» по Львівщині. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Згодом Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину. Серед знайдених деталей – блок наведення, частини двигуна та механізми орієнтації.