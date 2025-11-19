Жіноча збірна України з біатлону назвала склад на стартовий етап Кубка світу

Христина Дмитренко є однією з лідерок українського біатлону

Стартовий етап сезону пропускатиме лідерка жіночої збірної Юлії Джима

Жіноча збірна України визначилася зі складом команди на стартовий етап Кубка світу в шведському Естерсунді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Склад сформували за підсумками контрольних стартів, які в листопаді «синьо-жовті» провели на Відкритому чемпіонаті Швеції в Ідре.

Стартовий етап сезону пропускатиме лідерка жіночої збірної Юлії Джима. Натомість до складу потрапила Валерія Дмитренко, що вперше в кар'єрі виступить на Кубку світу.

Перший етап Кубка світу вже 29 листопада розпочнеться у Естерсунді.

Склад жіночої збірної України на етап Кубка світу в Естерсунді

Христина Дмитренко, Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик



Відсутність Джими на стартовому етапі Микола Зоц пояснив ушкодженням біатлоністки. Очікується, що олімпійська чемпіонка приєднається до збірної вже на другому етапі сезону в австрійському Гохфільцені.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.