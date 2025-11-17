Головна Спорт Новини
Бушма завоювала третю медаль Професійного туру PSA у 2025 році

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Аліна Бушма проводить найкращий рік у кар'єрі
фото: PSA

Сквошистка вдало виступила в Коста-Риці

Українка Аліна Бушма блискуче зіграла на турнірі SACC Costa Rica Open 2025, завоювавши срібну нагороду. Про це повідомляє «Главком»

Будучи четвертою сіяною на змаганнях, Аліна продемонструвала високий клас гри, підтвердивши свій статус однієї з фавориток. Її шлях до фіналу був впевненим та вражаючим: у другому раунді вона розгромила Дарлін Сандовал з рахунком 3-0 (11-2, 11-5, 11-7), а у чвертьфіналі здолала Барб Самех з рахунком 3-1 (11-6, 11-3, 8-11, 11-5).

Особливо напруженою стала півфінальна битва проти Хабіби Хані. Єгиптянка проводить чудовий сезон, перебуваючи на 58-му місці світового рейтингу та на 39-му в річному відбірковому рейтингу на Підсумковий турнір. Аліна проявила неабияку стійкість, вигравши в драматичному п'ятисетовому поєдинку з рахунком 3-2 (11-13, 11-3, 11-6, 10-12, 11-5).

У фіналі Бушма зустрілася з ще однією представницею цієї країни Аміною Ель Ріхані. Аліна виграла два гейми поспіль, повівши у рахунку 2-1, але потім 52-га ракетка світу відігралася, завершивши матч з рахунком 2-3 (9-11, 11-8, 11-7, 7-11, 7-11).

Тим не менш, завдяки сріблу Аліна Бушма піднялася на 61-ше місце у світовому рейтингу, що є її особистим рекордом. Варто відзначити, що сквош дебютує на Олімпійських Іграх-2028, де зіграють шістнадцять найкращих гравчинь світу. 

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: сквош спорт

