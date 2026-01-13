Російські стрибуни з трампліна пропустять Олімпіаду-2026

У російських стрибунів з трампліна не залишилося шансів потрапити на Олімпіаду

Росіяни не отримали візи, тому не змогли виступити на відбіркових турнірах

Російські стрибуни на лижах із трампліна не візьмуть участь в Олімпійських гра-2026. Про це повідомив пропагандистам головний тренер збірної Росії Євген Плєхов, інформує «Главком».

Росіяни не отримали візи, тому не змогли виступити на відбіркових турнірах.

«Так, у нас не залишилося шансів потрапити на Олімпіаду, бо ми не зможемо взяти участь у відбіркових турнірах через те, що нам не дали візи. З'явилася інформація про те, що візи дадуть не раніше 22-23 січня. Пройти перевірку інвентарю можна було лише в Європі, але ми туди потрапити не змогли», – заявив Плєхов.

Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) раніше видала нейтральні статуси чотирьом російським стрибунам з трампліну: Олександрі Кустовій, Іллі Манькову, Михайлу Назарову та Даніілу Сандрєєву.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.