Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади
У Мерайї зв'язок зі спортом тягнеться ще з 1990-х, коли вона зустрічалася з баскетболістом Дереком Джетером
фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Мерайя Кері стане гедлайнеркою міланської церемонії відкриття 

Світова попзірка та володарка п'яти премій «Ґреммі» Мерайя Кері стане першим анонсованим великим міжнародним виконавцем, який візьме участь у церемонії відкриття Зимових Олімпійських Ігор-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК. 

Організатори оголосили, що американська співачка, яка відома своїм неповторним голосом та численними хітами (зокрема, «All I Want For Christmas Is You», «We Belong Together», «Obsessed»), виступить на стадіоні Сан-Сіро в Мілані 6 лютого 2026 року, даючи старт головному старту чотириріччя для представників зимових видів спорту.

Виступ Кері має підкреслити центральну тему церемонії під назвою «Гармонія», яка поєднує музику і спорт для висвітлення таких цінностей, як інклюзивність, повага та культурний обмін. Церемонія, створена та спродюсована Balich Wonder Studio, включатиме виступи міжнародних артистів поряд з елементами, що прославляють італійську культуру та інновації.

Для Мерайї Кері, яка раніше вже виступала на великих спортивних подіях, як-от Супербоул-2002 та Матч усіх зірок НБА, виступ на Олімпійських Іграх стане першим у її фантастичній кар'єрі, що наслідує приклад Селін Діон та Леді Ґаґи, які співали на церемонії відкриття Літніх Олімпійських Ігор у Парижі минулого року. 

Нагадаємо, що у 2024 році Мерайя Кері втратила двох найрідніших людей в один день. Співачка не розкрила деталей подій, але назвала смерть сестри «трагічним поворотом долі». «Моє серце розбите, я втратила свою матір минулими вихідними. На жаль, внаслідок трагічного повороту подій моя сестра загинула того ж дня. Я щаслива, що змогла провести останній тиждень із мамою перед її смертю. Я ціную любов і підтримку всіх і повагу до моєї конфіденційності у цей непростий час», – сказала вона журналістам. 

