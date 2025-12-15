Не Різдвом єдиним: відома американська співачка виступить на відкритті Олімпіади
Мерайя Кері стане гедлайнеркою міланської церемонії відкриття
Світова попзірка та володарка п'яти премій «Ґреммі» Мерайя Кері стане першим анонсованим великим міжнародним виконавцем, який візьме участь у церемонії відкриття Зимових Олімпійських Ігор-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.
Організатори оголосили, що американська співачка, яка відома своїм неповторним голосом та численними хітами (зокрема, «All I Want For Christmas Is You», «We Belong Together», «Obsessed»), виступить на стадіоні Сан-Сіро в Мілані 6 лютого 2026 року, даючи старт головному старту чотириріччя для представників зимових видів спорту.
Виступ Кері має підкреслити центральну тему церемонії під назвою «Гармонія», яка поєднує музику і спорт для висвітлення таких цінностей, як інклюзивність, повага та культурний обмін. Церемонія, створена та спродюсована Balich Wonder Studio, включатиме виступи міжнародних артистів поряд з елементами, що прославляють італійську культуру та інновації.
Для Мерайї Кері, яка раніше вже виступала на великих спортивних подіях, як-от Супербоул-2002 та Матч усіх зірок НБА, виступ на Олімпійських Іграх стане першим у її фантастичній кар'єрі, що наслідує приклад Селін Діон та Леді Ґаґи, які співали на церемонії відкриття Літніх Олімпійських Ігор у Парижі минулого року.
Нагадаємо, що у 2024 році Мерайя Кері втратила двох найрідніших людей в один день. Співачка не розкрила деталей подій, але назвала смерть сестри «трагічним поворотом долі». «Моє серце розбите, я втратила свою матір минулими вихідними. На жаль, внаслідок трагічного повороту подій моя сестра загинула того ж дня. Я щаслива, що змогла провести останній тиждень із мамою перед її смертю. Я ціную любов і підтримку всіх і повагу до моєї конфіденційності у цей непростий час», – сказала вона журналістам.
