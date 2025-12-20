24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес

У жовтні 2024 року естонська фігуристка Мазінг заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку Десятова

Російський фігурист Іван Десятов, який представляє США, був довічно відсторонений від змагань через звинувачення у сексуальному насильстві. Про це повідомляється на сайті Американського центру безпеки спорту (US Center for SafeSport), інформує «Главком».

У жовтні 2024 року естонська фігуристка Солен Мазінг заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку Десятова.

24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес. Спочатку спортсмен виступав за Росію і катався в парі з Іриною Хавроніною, а потім розпочав виступи під прапором Білорусі з Катериною Андрєєвою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.