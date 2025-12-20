Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес

У жовтні 2024 року естонська фігуристка Мазінг заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку Десятова

Російський фігурист Іван Десятов, який представляє США, був довічно відсторонений від змагань через звинувачення у сексуальному насильстві. Про це повідомляється на сайті Американського центру безпеки спорту (US Center for SafeSport), інформує «Главком».

У жовтні 2024 року естонська фігуристка Солен Мазінг заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку Десятова.

24-річний Десятов виступав у танцях на льоду у дуеті з американкою Ізабеллою Флорес. Спочатку спортсмен виступав за Росію і катався в парі з Іриною Хавроніною, а потім розпочав виступи під прапором Білорусі з Катериною Андрєєвою.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: спорт фігурне катання зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду
14 грудня, 16:36
Ягупова (ліворуч) набрала 18 очок у дебютній грі
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу дебютувала у складі сербського клубу
12 грудня, 13:08
Самуельссон: Було б дуже дивно бачити росіян зі зброєю
Олімпійський чемпіон Самуельссон заявив, що «росіян не повинно бути у біатлоні»
12 грудня, 12:44
Ігри Південно-Східної Азії-2025 продовжують переслідувати неприємні випадки
Камбоджа відмовилася від участі в мультиспортивному форумі через конфлікт
10 грудня, 14:08
Лискун заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра
Українська чемпіонка Європи зі стрибків у воду отримала російське громадянство: деталі
3 грудня, 19:39
Коростильов на чемпіонаті світу в Каїрі (Єгипет) виборов золото у вправі з центробійного пістолета на 25 м
НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада
1 грудня, 15:45
Віталій Сачко став партнером білоруса Єгора Герасимова у командному чемпіонаті Франції
Найкращий тенісист України зіграв в одній команді з представником країни-агресора
1 грудня, 12:46
Груповий етап турніру у Будапешті передбачає три стадії, на кожній з яких визначатимуться по 8 найкращих команд
Navi без жодної поразки вийшли до третього етапу Мейджора у Будапешті
1 грудня, 11:42
Мельникова брала участь у праймеріз путінської партії «Єдина Росія»
Російська «Чемпіонка терору» поскаржилася на пропуск фіналу німецької гімнастичної Бундесліги
25 листопада, 14:38

Новини

16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства
16-річна Козлова переписала історію українського лижного двоборства
Збірна України з футзалу провела товариську гру з Португалією: результат матчу
Збірна України з футзалу провела товариську гру з Португалією: результат матчу
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
Російський фігурист отримав пожиттєву дискваліфікацію за домагання до естонської спортсменки
Ентоні Джошуа зламав щелепу блогеру Джейку Полу під час поєдинку (відео)
Ентоні Джошуа зламав щелепу блогеру Джейку Полу під час поєдинку (відео)
Усик виставив один зі своїх поясів для благодійного аукціону
Усик виставив один зі своїх поясів для благодійного аукціону
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка
Росіянин Сафонов зламав руку під час фіналу Міжконтинентального кубка

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua