Олімпіада-2022. Скандальна росіянка, яка попалася на допінгу, отримає державну нагороду

Камілу Валієву зустрінуть з Ігор-2022 з усіма почестями

Російську фігуристку Камілу Валієву в Росії представлять до державної нагороди. Спортсменку, яка завдяки допінгу допомогла команді ОКР (Олімпійського комітету Росії) здобути «золото» в командних змаганнях і яку в спортивному світі вважають шахрайкою, в російському театрі абсурду зустрічатимуть з усіма почестями. Про це пишуть московські ЗМІ.

«Валієву буде представлено до державної нагороди. Це обговорили із міністром спорту. Поки що невідомо, до якої саме нагороди — все це вирішать в адміністрації президента. Камілу зустрічатимуть в аеропорту з усіма почестями як олімпійську чемпіонку», – передає слова депутата Держдуми Дмитра Свищева «Чемпіонат».

Нагородження в командних змаганнях фігуристів МОК поки що не провів. Разом з Всесвітнім антидопінговим агентством Міжнародний олімпійський комітет намагається знайти вихід із ситуації, коли Спортивний арбітражний суд дозволив спортсменці продовжувати виступи після позитивної допінг-проби.

В особистих змаганнях Валієва двічі впала і посіла четверте місце. Якби вона піднялася на п’єдестал, то, не виключено, без медалей залишилися б і призерки в жіночих змаганнях фігуристок.

Каміла Валієва допомогла команді ОКР (Олімпійського комітету Росії) здобути «золото» в командних змаганнях фігуристів. Згодом її допінг-проба дала позитивний результат. Справа вирішувалася в Спортивному арбітражному суді, який закрив на допінг очі. Втім, Міжнародний олімпійський комітет досі не вручив росіянам медалі.

Рішення Спортивного арбітражного суду в світі спорту не зрозуміли. Зокрема американський фігурист назвав росіян брудними шахраями.

Тим часом блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання.

А українська фігуристка, навпаки, підтримала Валієву.