У Росії стався вибух на залізниці: є загиблі

В Орловській області стався вибух на залізничних коліях, загинули двоє людей, ще одна постраждала. Через інцидент затримано рух низки поїздів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Astra.

Інцидент трапився на перегоні Малоархангельськ-Глазунівка. За словами голови регіону Андрія Кличкова, вибухівка була закладена безпосередньо на рейках.

На місці працюють правоохоронці та аварійні служби. Причини підриву та деталі щодо осіб, які постраждали, наразі встановлюються.

Пізніше тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн уточнив, що загиблі внаслідок детонації вибухового пристрою на залізничних коліях є співробітниками Росгвардії.

Нагадаємо, у російському Башкортостані горів Ново-Уфимський нафтопереробний завод. Пожежа виникла після ураження підприємства дронами, стверджують місцеві мешканці.

Як відомо, безпілотники атакували порт «Приморськ» у Ленінградській області. Внаслідок удару сталося загоряння на одному із суден. Російська протиповітряна оборона начебто знищила над областю понад 30 БпЛА. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське і Узміно, а також – поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Нібито постраждалих немає.