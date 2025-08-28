Головна Світ Соціум
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня
фото: ГУР

Атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ

28 серпня Головне управління розвідки знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Під цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку. За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем, який розповсюдився на всю територію залізничної станції.

У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь фото 1
фото: ГУР

Як повідомила розвідка, атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.

До слова, у ніч на 28 серпня у Волгоградській області у місті Петров Вал пролунали вибухи. Росіяни повідомляли про атаку безпілотників.

Також у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.

