У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
Атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ
28 серпня Головне управління розвідки знищило інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь на території Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».
Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня. Під цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку. За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем, який розповсюдився на всю територію залізничної станції.
Як повідомила розвідка, атака на вузлову станцію Твєрь є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей РФ в постачанні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами та особовим складом.
До слова, у ніч на 28 серпня у Волгоградській області у місті Петров Вал пролунали вибухи. Росіяни повідомляли про атаку безпілотників.
Також у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області.
Коментарі — 0