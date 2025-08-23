ISW назвав мету удару росіян по заводу Flex у Мукачеві

Головна Країна Події в Україні
Іванна Гончар
glavcom.ua
Росія вдарила по американському заводу у Мукачеві
фото з відкритих джерел

За даними аналітиків, Росія готувалась до обстрілу

Росія завдала ракетного удару по заводу Flex у Мукачеві. Інститут вивчення війни (ISW) назвав мету росіян, передає «Главком».

Аналітики зазначають, що російські терористи могли декілька тижнів готуватись до цього обстрілу, щоб вдарити саме по підприємству українських партнерів. Так, росіяни хотіли відлякати США та ЄС від інвестицій в Україну.

«Росія, ймовірно, готувалася до цього удару протягом кількох тижнів, накопичуючи безпілотники та ракети на тлі поточних американо-російських переговорів і саміту на Алясці 15 серпня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед самітом на Алясці Росія проводила удари менших масштабів, щоб показати США свою добросовісність у переговорах, але водночас накопичувала боєприпаси для масштабних атак по Україні після зустрічі.

Президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа після удару по підприємству Flex у Мукачеві.

Трамп заявив, що говорив з російським диктатором Володимиром Путіним після обстрілу Закарпаття. Американський лідер висловив незадоволення ударом по заводу Flex у Мукачеві.

За словами Трампа, він сказав Путіну, що «не радий цьому». «Мені не подобається нічого з пов'язаного з цією війною», – зазначив глава США.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих

За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Мукачівській громаді Закарпатської області зросла до 19 осіб. 10 осіб були доставлені до лікарні бригадами екстреної медичної допомоги, а ще девʼятеро – звернулися за допомогою самостійно.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23. У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію. 

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми. Усім надається кваліфікована медична допомога.

До слова, президент Володимир Зеленський знову закликав партнерів запровадити санкції проти РФ.

