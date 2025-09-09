У Ростовській області розбився Ан-2: пілот загинув

За попередньою інформацією, пілот не впорався з кермуванням

Літак Ан-2 впав під час проведення сільгоспробіт на південний схід від хутора Морозів у Ростовській області. Внаслідок інциденту пілот загинув. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російське Міністерство надзвичайних справ.

За даними оперативних служб, причиною аварії літака могла стати помилка пілотування. На місце події прибули 15 співробітників Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, а також шість рятувальників від МНС.

АН-2 – це біплан широкого спектра застосування, спроектований у середині XX століття. Літак найвідоміший під назвою «кукурудзник», масового застосування літак набув на території СРСР, зокрема в період масового засіву полів кукурудзою в 1950-1960-х роках. Його використовують також для медичних перевезень або гасіння лісових пожеж.

Кількома днями раніше, 4 вересня, легкомоторний літак Х-32 «Бекас» розбився в Рязанській області також під час виконання сільгоспробіт, пілот тоді також загинув.

Нагадаємо, у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту. Обидва члени екіпажу вижили.

Раніше у Приморському краї Російської Федерації під час виконання навчально-тренувального польоту впав штурмовик Су-25. Міністерство оборони РФ стверджує, що літак не був оснащений боєкомплектом та впав у безлюдній місцевості. Причиною інциденту начебто стала технічна несправність.

До слова, у Ленінградській області впав вертоліт Мі-28. Інцидент сталася у Волосовському районі.