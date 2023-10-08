Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»
Усманов в соцмережах також підтримував агресію Росії проти України
Російський борець, чемпіон світу з вільної боротьби Ахмед Усманов опублікував у Stories в Instagram відео з закликом «проклясти іудеїв та їхніх помічників християн, повністю їх знищити та згодувати їхні тіла птахам».
Таким чином Усманов відреагував на атаки угрупування ХАМАС на Ізраїль.
Варто зазначити, що Усманов в соцмережах також підтримував агресію Росії проти України. Однак, Міжнародна федерація боротьби все одно визнала його «нейтральним» борцем та дозволила змагатися на чемпіонаті світу. У підсумку, саме Усманов і став переможцем світової першості.
"Нейтральний" російський борець і чемпіон світу Усманов опублікував відео з закликом "проклясти іудеїв і їхніх помічників християн, повністю їх знищити та згодувати їхні тіла птахам".— Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) October 8, 2023
Усманов також підтримував агресію рф проти України. Але UWW все одно допустила його до змагань. pic.twitter.com/WAVAYU5psg
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.
Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.
У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.
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