Російський борець розмістив відео з закликом «повністю знищити іудеїв і згодувати їхні тіла птахам»

Ахмед Усманов у вересні цього року став чемпіоном світу з вільної боротьби

Усманов в соцмережах також підтримував агресію Росії проти України

Російський борець, чемпіон світу з вільної боротьби Ахмед Усманов опублікував у Stories в Instagram відео з закликом «проклясти іудеїв та їхніх помічників християн, повністю їх знищити та згодувати їхні тіла птахам».

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Таким чином Усманов відреагував на атаки угрупування ХАМАС на Ізраїль.

Варто зазначити, що Усманов в соцмережах також підтримував агресію Росії проти України. Однак, Міжнародна федерація боротьби все одно визнала його «нейтральним» борцем та дозволила змагатися на чемпіонаті світу. У підсумку, саме Усманов і став переможцем світової першості.

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"Нейтральний" російський борець і чемпіон світу Усманов опублікував відео з закликом "проклясти іудеїв і їхніх помічників християн, повністю їх знищити та згодувати їхні тіла птахам".



Усманов також підтримував агресію рф проти України. Але UWW все одно допустила його до змагань. pic.twitter.com/WAVAYU5psg — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) October 8, 2023

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

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У суботу ввечері армія оборони Ізраїлю відновила контроль над більшістю населених пунктів на кордоні з Сектором Гази, у які раніше проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду. Режим надзвичайної ситуації поширено на всю територію ізраїльської держави.