Ванат і Циганков допомогли «Жироні» здобути важливу перемогу в Ла Лізі

«Жирона» продовжує боротися з наслідками важкого старту сезону, який відкинув її в зону аутсайдерів іспанської першості

Футболісти результативно відсвяткували день народження Владислава Ваната

Результативні дії українських легіонерів «Жирони» принесли команді перемогу над «Мальоркою» у 18-му турі іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє «Главком».

Віктор Циганков та Владислав Ванат, які вже традиційно вийшли у стартовому складі, безпосередньо визначили результат зустрічі на арені «Естадіо Мальорка Сон Мойкс». Для каталонського клубу цей матч мав важливе значення в контексті боротьби за збереження прописки в елітному дивізіоні, адже три очки дозволяли команді Мічела Санчеса дистанціюватися від зони вильоту. Протягом гри «Жирона» демонструвала контроль над м’ячем, попри активний опір господарів та впевнену гру голкіпера Лео Романа на старті поєдинку.

Рахунок було відкрито на 25-й хвилині після індивідуальних дій Віктора Циганкова. Отримавши передачу від центрального захисника Вітора Рейса на правому фланзі, вінгер змістився в центр і завдав удару в ближній кут воротаря. Попри дотик голкіпера, м'яч перетнув лінію ворот, ставши п'ятим голом українця в поточному чемпіонаті. За підсумками гри статистичні портали визнали Циганкова найкращим гравцем матчу з оцінкою 7.5. Натомість Владислав Ванат проявив себе у другій половині зустрічі. На 62-й хвилині нападник скористався передачею Браяна Хіля, змусив голкіпера «Мальорки» сфолити у штрафному майданчику та самостійно реалізував призначений пенальті. Цей успіх збігся з 24-річчям футболіста, зробивши його разом із Циганковим найкращим бомбардиром команди.

Господарі поля намагалися змінити хід подій. На початку другого тайму арбітри скасували гол Асано через положення поза грою, а згодом лише поперечка врятувала «Жирону» після удару Вітселя. Наприкінці зустрічі «Мальорка» повернула інтригу, заробивши пенальті після підкату Дейлі Блінда проти Ведата Мурікі. Сам постраждалий скоротив відставання до мінімуму в доданий час, проте каталонці втримали переможний рахунок 2:1. Наступний поєдинок «Жирона» проведе 10 січня проти «Осасуни», де аналітики вже прогнозують підопічним Мічела невелику перевагу на фоні останніх результатів.

