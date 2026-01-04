Головна Спорт Новини
Чотири хокеїсти з українським корінням виступлять на Олімпіаді-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Чотири хокеїсти з українським корінням виступлять на Олімпіаді-2026
Колтон Парайко протягом своєї кар'єри забив сім шайб за збірну Канади
фото: David Kirouac-Imagn Images

Вболівальникам «синьо-жовтим» буде кого підтримувати у Мілані

Збірні США та Канади офіційно оприлюднили фінальні заявки на Олімпійські ігри 2026 року, що пройдуть в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Про це повідомляє «Главком»

Головною особливістю майбутнього турніру стане повернення гравців Національної хокейної ліги на олімпійський лід уперше з 2014 року. Обидва північноамериканські гранди призупинили внутрішній чемпіонат, щоб зібрати максимально потужні склади, до яких увійшли володарі Кубка Стенлі, найтитулованіші ветерани та молоді зірки ліги.

Особливу увагу українських вболівальників привертає значна кількість хокеїстів з українським корінням, які захищатимуть кольори провідних збірних світу. Зокрема, до складу збірної США потрапили брати Меттью та Бреді Ткачуки, сини легендарного Кіта Ткачука. Родина Ткачуків має українське походження по обох лініях: і батька, і матері. В інтерв’ю офіційним ресурсам НХЛ мати хокеїстів, Шанталь Ткачук, неодноразово наголошувала на збереженні національних традицій, зокрема кулінарних, зазначаючи, що домашні вареники є обов’язковим атрибутом їхніх родинних зустрічей. Разом із братами Ткачуками лінію нападу американців формуватимуть такі зірки, як Остон Меттьюс, Джек Айкел та Джек Г’юз, а воротарську позицію закриватиме один із найкращих голкіперів сучасності Коннор Геллебайк.

Збірна Канади також включила до заявки гравців з українським корінням, серед яких виділяються захисники Кейл Макар та Колтон Парайко. Макар, чий прадід емігрував до Канади з України, представляє цілу династію тренерів та гравців. Парайко ж відомий своєю зворушливою історією про вшанування пам’яті бабусі-українки після завоювання Кубка Стенлі. Крім етнічних українців, склад «кленів» насичений іменами світового рівня: Сідні Кросбі, Коннор Макдевід та Натан Маккіннон очолять атаку канадійців.

Нагадаємо, російський хокеїст поскаржився на життя у канадському місті Абботсфорд . «Життя таке, звісно, ​​неприємне. Натомість тут хокей. Маленьке місто, ресторанів не так багато. Вибір невеликий і щодо шопінгу, і взагалі щодо того, чим зайнятися. У вихідний їхати до Ванкувера не хочеться, бо величезні пробки. Будь-коли виїхати на шосе – дай боже, будеш годину їхати до Ванкувера. Може, півтори години машиною», – цитує Кудрявцева російські пропагандисти.
 

