«Радіо судного дня» упродовж доби передало десятки секретних послань: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Фахівці вважають, що активність станції повʼязана з масштабними навчання та комплексними тренуваннями вузлів зв'язку
фото: shutterstock.com (ілюстративне)

За добу секретна військова радіостанція РФ передала 24 закодованих голосових сигналів

Радіостанція УВБ-76, яку ще називають «Радіо судного дня», 11 лютого раптово перейшла в режим безперервної трансляції. Про це повідомляє «Главком».

Від початку доби російська радіостанція передала 24 закодованих голосових сигналів. Раніше такої інтенсивності мовлення не спостерігали: зазвичай станція обмежується монотонним шумовим сигналом.

Кожне повідомлення складалося з одного характерного слова: «Акрокрен», «риболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «укосопаб», «покладистый», «СССР», «голубей», «кобочелн» тощо. Фахівці вважають, що така незвична активність може свідчити про зміну рівня готовності російських військових вузлів зв’язку. Дванадцять сигналів лише за ранок – безпрецедентний показник, якого раніше не фіксували.

Усі повідомлення диктор зачитував як окремі кодові слова. Їхній зміст залишається невідомим.

За словами фахівців, така активність повʼязана з масштабними навчання та комплексними тренуваннями вузлів зв'язку. Зміни позивних і позапланові вкидання свідчать про перевірку готовність всієї мережі до роботи в умовах критичних навантажень.

«Радіо судного дня» – це умовна назва реальної короткохвильової радіостанції УВБ-76, також відомої як «Жужалка» або The Buzzer. Вона працює на частоті 4625 кГц і з 1970-х років транслює монотонний фоновий сигнал – короткі повторювані звукові імпульси. Час від часу станція передає закодовані голосові повідомлення, які складаються з набору цифр, імен або незрозумілих слів.

Ця російська короткохвильова військова станція належить до структури збройних сил РФ. Вже понад 40 років вона транслює фоновий сигнал на коротких хвилях. Передавач знаходиться на території Росії: спочатку був біля Поварово (Московська область), а після 2010 року – ймовірно у Ленінградській (Псковській) області або біля Наро-Фомінська. «Радіо судного дня», ймовірно, є частиною резервної системи зв’язку та може використовуватись у надзвичайних ситуаціях, включно з ядерною загрозою.

До слова, у листопаді 2025 року російська військова радіостанція УВБ-76 тимчасово припинила свою трансляцію через пошкодження внаслідок атаки БпЛА. У січні та лютому 2022 року «Жужжалка» активно передавала безперервні новини, що збігалися з періодом перед початком вторгнення Росії в Україну.



