Російських журналістів, які відвідували Крим, можуть не пустити на фінал Ліги чемпіонів в Києві
- Сьогодні, 12:03
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Це стосується і тих, хто відвідував невизнані «ДНР» і «ЛНР»
Російських журналістів, які побували в Криму, «ДНР» і «ЛНР», можуть не пустити на фінал Ліги чемпіонів в Києві.
Україна має намір заборонити в'їзд росіянам, які раніше порушували державний кордон.
«В першу чергу це стосується осіб, які відвідали Крим через закриті пункти пропуску. Ці люди порушили українське законодавство і не зможуть висвітлювати спортивний захід з Києва, навіть якщо у них буде акредитація. Обмеження будуть поширюватися і на журналістів, які побували в невизнаних республіках», - йдеться у повідомленні.
Ситуацію також прокоментував український депутат Олександр Марченко.
«Я вважаю, що російські журналісти повинні користуватися засобами інтернету. І таку подію, як фінал Ліги чемпіонів, хай вони висвітлюють дистанційно - як це було в 2017 році, коли ми приймали «Євробачення». Українцям також варто бойкотувати чемпіонат світу, який пройде в Росії в 2018 році», - сказав Марченко.
Фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль» відбудеться 26 травня в Києві на стадіоні «Олімпійський».
Як відомо, букмекерські контори вже почали приймати ставки на цей поєдинок.
Зазначимо, що Київ - 19-е місто, якому довірено провести фінал Ліги чемпіонів.
Джерело: Известия