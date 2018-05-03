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    Російських журналістів, які відвідували Крим, можуть не пустити на фінал Ліги чемпіонів в Києві

    Це стосується і тих, хто відвідував невизнані «ДНР» і «ЛНР»
    Російських журналістів, які побували в Криму, «ДНР» і «ЛНР», можуть не пустити на фінал Ліги чемпіонів в Києві. Україна має намір заборонити в'їзд росіянам, які раніше порушували державний кордон. «В першу чергу це стосується осіб, які відвідали Крим через закриті пункти пропуску. Ці люди порушили українське
    • Сьогодні, 12:03
    • Розсилка

    Це стосується і тих, хто відвідував невизнані «ДНР» і «ЛНР»

    Російських журналістів, які побували в Криму, «ДНР» і «ЛНР», можуть не пустити на фінал Ліги чемпіонів в Києві.

    Україна має намір заборонити в'їзд росіянам, які раніше порушували державний кордон.

    «В першу чергу це стосується осіб, які відвідали Крим через закриті пункти пропуску. Ці люди порушили українське законодавство і не зможуть висвітлювати спортивний захід з Києва, навіть якщо у них буде акредитація. Обмеження будуть поширюватися і на журналістів, які побували в невизнаних республіках», - йдеться у повідомленні.

    Ситуацію також прокоментував український депутат Олександр Марченко.

    «Я вважаю, що російські журналісти повинні користуватися засобами інтернету. І таку подію, як фінал Ліги чемпіонів, хай вони висвітлюють дистанційно - як це було в 2017 році, коли ми приймали «Євробачення». Українцям також варто бойкотувати чемпіонат світу, який пройде в Росії в 2018 році», - сказав Марченко.

    Фінал Ліги чемпіонів «Реал» - «Ліверпуль» відбудеться 26 травня в Києві на стадіоні «Олімпійський».

    Як відомо, букмекерські контори вже почали приймати ставки на цей поєдинок.

    Зазначимо, що Київ - 19-е місто, якому довірено провести фінал Ліги чемпіонів.

    Джерело: Известия

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