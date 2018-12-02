Російський боксер кинув виклик українському чемпіону Гвоздику



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Дмитро Бівол Фото взяте з сайту crimea.kp.ru

Російський чемпіон світу за версією WBA в напівважкій вазі Дмитро Бівол готовий зустрітися з володарем пояса WBC українцем Олександром Гвоздиком

Гвоздик у суботу в Квебеку переміг нокаутом в 11-му раунді колишнього чемпіона WBC канадця Адоніса Стівенсона.

«Стівенсон – це один з лідерів нашої ваги, він все одно залишається цікавий для проведення бою, його списувати з рахунків не можна, – заявив Бівол. – Я думаю, що публіці буде цікаво подивитися бої з його участю. Але тепер в пріоритеті не Стівенсон, а Гвоздик. Тому що пояс саме в українця. Я казав і кажу, що я готовий до об'єднання поясів. Про це повідомляє Спорт-Експресс.

«Зараз я відчуваю, що готовий до цього. Не важливо хто опиниться в протилежному кутку, а головне – щоби це була людина з поясом», – підкреслив Бівол.





Джерело: isport.ua