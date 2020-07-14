Російський клуб відмовився купувати квартиру сім’ї померлого футболіста



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Інокентію Самохвалову було 22 роки Світлина із соцмереж

У «Локомотиві» кажуть, що гравець тренувався під час карантину і знімають із себе відповідальність

Тетяна Терехова, мама померлого футболіста «Казанки» Інокентія Самохвалова, розповіла, що вона прохала московський «Локомотив» (фарм-клубом якого є «Казанка») купити квартиру для сім'ї футболіста, але їй було відмовлено.

«Я зателефонувала в клуб майже відразу після того, що сталося. Я просила розглянути питання про покупку квартири для сім'ї Кеші, оскільки вони знімали. Вони залишилися без годувальника. Кікнадзе (гендиректор «Локомотива» - прим.) сказав, що на даний момент у клубу такої можливості немає.

Дружину Кеші взяли працювати в «Локомотив». Зарплата 50 тис. рублів, 45 з яких вона платить за оренду квартири. Була розмова про те, що Аню візьмуть працювати в клуб з Кешиною зарплатою. Але потім сказали, що не вийде.

Ми допомагаємо онукові і Ані, на п'ять тисяч рублів жити неможливо. Будемо намагатися, зробимо все, щоб у них все було.

Страховку нам не виплатили, сказали, що це не страховий випадок. Сказали, що був нетренувальний процес, вони перебували на карантині.

Ми розраховували на серйознішу допомогу в цій ситуації. Троє моїх дітей пройшли школу «Локомотива». Нехай це буде на їх совісті, нехай вони самі подумають і зроблять висновок», - сказала Терехова в інтерв'ю каналу «Красава» в YouTube.

22-річний Інокентій Самохвалов помер у квітні під час пробіжки. У нього залишилися дружина і син.