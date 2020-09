Велетенський папуга сів на голову футболістці та перервав тренування збірної Бразилії (відео)

Птаха внесла родзинку до тренувального процесу футболісток збірної Бразилії

Тренування жіночої збірної Бразилії з футболу перервали через курйозний інцидент із птахою.

Під час двосторонки на голову однієї із футболісток – Бруне Бенітес, приземлився дикий папуга ара та довго не хотів відлітати з її пишної зачіски.

Оскільки дикий ара досить небезпечний птах, має великий розмір та може боляче клюнути, то зганяти його довелося обережно. Бруна виглядала дуже перелякано та намагалася закрити очі, щоб не зазнати серйозної травми від потенційної атаки папуги.

Допоміг дівчині співробітник команди, який підніс м'яч до птаха. Птаха сіла на ігровий м’яч та злетіла та покинула меж поля. Після цього інциденту спаринг футболісток поновили.

PARROT PAUSES PLAY: Brazil women's national team had to call a time out during a scrimmage match after a macaw landed on a player's head. https://t.co/nxjZ8FB8sG pic.twitter.com/Ov4vJ8PJIf