Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Швейцарка Генні стала першою в історії Бундесліги жінкою в топ-менеджменті клубу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарка Генні стала першою в історії Бундесліги жінкою в топ-менеджменті клубу
Генні є однією з найвпливовіших жінок у швейцарському футболі
фото: Keystone

Татьяна отримала шанс проявити себе як CEO амбітної команди

Швейцарський футбольна функціонерка і колишня гравчиня збірної Татьяна Генні увійшла в історію німецького футболу, ставши першою жінкою, призначеною на посаду генерального директора клубу Бундесліги. Про це повідомляє «Главком»

Офіційне оголошення відбулося сьогодні, а її вступ на посаду в «РБ Лейпциг» запланований на 1 січня 2026 року. 59-річна Генні, яка має за плечима 23 матчі за національну збірну Швейцарії, має колосальний досвід у спортивному менеджменті. Її кар'єра включає понад десятиліття роботи на різних керівних посадах у жіночому футболі у ФІФА. Крім того, вона керувала жіночим футболом у Швейцарській футбольній асоціації і обіймала посаду спортивного директора в Національній жіночій футбольній лізі у Сполучених Штатах. 

Олівер Мінтцлафф, голова наглядової ради «РБ Лейпциг», у заяві клубу підкреслив, що Татяна Генні справила сильне враження на комітети: «У наших обговореннях вона вразила нас своєю експертизою, а також поєднанням спеціалізованих знань, лідерської сили та стратегічного мислення». Її досвід і бачення вважаються ключовими для продовження успішного шляху клубу, який наразі посідає друге місце у Бундеслізі, поступаючись лише мюнхенській «Баварії».

Сама Генні з ентузіазмом прокоментувала свої амбітні цілі: «Я дуже чекаю на цю нову роль. Я переконана, що завдяки сильній командній роботі та зосередженості на сильних сторонах «РБ Лейпциг» ми зможемо розкрити значний потенціал. Я не можу дочекатися, щоб розпочати роботу в січні і глибше пізнати клуб. Разом ми хочемо продовжувати вже успішний шлях і досягати наших амбітних цілей».

Це призначення знаменує собою важливий момент для німецького футболу, оскільки досі жодна жінка не обіймала найвищу керівну посаду у клубі найвищого дивізіону, хоча інші жінки вже досягали високих позицій (як-от Анне-Катрін Лауфманн – виконавчий директор з питань спорту та сталого розвитку в клубі «Вердер Бремен», чи Крістіна Рюль-Хамерс – фінансовий директор «Шальке»), чи Катя Краус – колишня керівниця відділу комунікацій та маркетингу в «Гамбурзі»).

Нагадаємо, вперше в історії на Олімпіаді жінки матимуть більше представництво за чоловіків. Загальна квота спортсменів у Лос-Анджелесі буде такою самою, як і на Олімпіаді у Парижі 2024 року –10,5 тисяч осіб. Однак, жінки отримають 5333 місця, а чоловіки – 5167. Це будуть перші Олімпійські ігри в історії, на яких буде більше жінок, ніж чоловіків.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ РБ «Ляйпціґ»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед жеребкуванням підопічні Дмитра Михайленка потрапили до третього кошика посіву Ліги А
Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (U-19)
Сьогодні, 11:15
Вернидуб разом з «Кривбасом» ставав бронзовим призером УПЛ
Тренер Вернидуб знайшов нове місце роботи у Азербайджані
Вчора, 15:32
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників
Голи Судакова й Маліновського. Як минув вікенд для легіонерів збірної України з футболу
Вчора, 15:15
У Вашингтоні відбулася церемонія жеребкування фінальної частини Чемпіонату світу з футболу 2026 року
Результати жеребкування Чемпіонату світу з футболу: з ким може зіграти Україна
5 грудня, 21:34
Протистояння у чвертьфіналі складається з одного поєдинку
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу
28 листопада, 13:51
Рекордсмени Муньйос і Доуман уперше зіграли разом у складі англійського клубу, незважаючи лише на два роки різниці
Росте нова легенда? Іспанець став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів U19
26 листопада, 23:17
У першому поєдинку команда Дмитра Михайленка впевнено обіграла Албанію U-19
Юнацька збірна України з футболу здолала Словаччину у відборі Євро-2026
18 листопада, 17:24
Анастасія порадувала підписників яскравим фото
З одягу – лише ковдра. Дружина футболіста збірної України вразила мережу ефектним фото
14 листопада, 13:34
Головним арбітром гри виступить словенець Славко Вінчич
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
11 листопада, 11:53

Новини

Стали відомі суперники України у кваліфікації Євро-2026 (U-17) з футболу
Стали відомі суперники України у кваліфікації Євро-2026 (U-17) з футболу
Італійський спортсмен травмувався вдома незвичним предметом
Італійський спортсмен травмувався вдома незвичним предметом
Швейцарка Генні стала першою в історії Бундесліги жінкою в топ-менеджменті клубу
Швейцарка Генні стала першою в історії Бундесліги жінкою в топ-менеджменті клубу
Камбоджа відмовилася від участі в мультиспортивному форумі через конфлікт
Камбоджа відмовилася від участі в мультиспортивному форумі через конфлікт
На морально-вольових якостях: Неймар з травмою врятував свій клуб від вильоту
На морально-вольових якостях: Неймар з травмою врятував свій клуб від вильоту
Визначилися суперники України в кваліфікації футбольного Євро-2026 (U-19)
Визначилися суперники України в кваліфікації футбольного Євро-2026 (U-19)

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua