Швейцарка Генні стала першою в історії Бундесліги жінкою в топ-менеджменті клубу

Татьяна отримала шанс проявити себе як CEO амбітної команди

Швейцарський футбольна функціонерка і колишня гравчиня збірної Татьяна Генні увійшла в історію німецького футболу, ставши першою жінкою, призначеною на посаду генерального директора клубу Бундесліги. Про це повідомляє «Главком».

Офіційне оголошення відбулося сьогодні, а її вступ на посаду в «РБ Лейпциг» запланований на 1 січня 2026 року. 59-річна Генні, яка має за плечима 23 матчі за національну збірну Швейцарії, має колосальний досвід у спортивному менеджменті. Її кар'єра включає понад десятиліття роботи на різних керівних посадах у жіночому футболі у ФІФА. Крім того, вона керувала жіночим футболом у Швейцарській футбольній асоціації і обіймала посаду спортивного директора в Національній жіночій футбольній лізі у Сполучених Штатах.

Олівер Мінтцлафф, голова наглядової ради «РБ Лейпциг», у заяві клубу підкреслив, що Татяна Генні справила сильне враження на комітети: «У наших обговореннях вона вразила нас своєю експертизою, а також поєднанням спеціалізованих знань, лідерської сили та стратегічного мислення». Її досвід і бачення вважаються ключовими для продовження успішного шляху клубу, який наразі посідає друге місце у Бундеслізі, поступаючись лише мюнхенській «Баварії».

Сама Генні з ентузіазмом прокоментувала свої амбітні цілі: «Я дуже чекаю на цю нову роль. Я переконана, що завдяки сильній командній роботі та зосередженості на сильних сторонах «РБ Лейпциг» ми зможемо розкрити значний потенціал. Я не можу дочекатися, щоб розпочати роботу в січні і глибше пізнати клуб. Разом ми хочемо продовжувати вже успішний шлях і досягати наших амбітних цілей».

Це призначення знаменує собою важливий момент для німецького футболу, оскільки досі жодна жінка не обіймала найвищу керівну посаду у клубі найвищого дивізіону, хоча інші жінки вже досягали високих позицій (як-от Анне-Катрін Лауфманн – виконавчий директор з питань спорту та сталого розвитку в клубі «Вердер Бремен», чи Крістіна Рюль-Хамерс – фінансовий директор «Шальке»), чи Катя Краус – колишня керівниця відділу комунікацій та маркетингу в «Гамбурзі»).

