Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Іран перекрив Ормузьку протоку, що спричинило значні логістичні проблеми для світової торгівлі

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Ормузька протока, попри фактичне блокування для більшості світових перевізників, залишається відкритою для Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ця заява пролунала на тлі масштабної кризи в регіоні: за даними Міжнародної морської організації, наразі в акваторії Перської затоки заблоковано близько 2000 суден. Водночас повідомляється, що окремі кораблі, пов'язані з Іраном, Китаєм, Індією та Пакистаном, все ж мають змогу проходити через цей стратегічний водний шлях.

Питання безпеки судноплавства та поточної ситуації в протоці стало темою телефонних перемовин між міністрами закордонних справ Росії та Ірану. У російському дипломатичному відомстві зазначили, що сторони обговорили хід дискусій у Раді Безпеки ООН щодо пошуку шляхів стабілізації ситуації в регіоні.

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно заявив, що стратегічно важлива Ормузька протока залишатиметься закритою. Тегеран відкинув ультиматум Вашингтона, назвавши слова Дональда Трампа політичним шоу. 

Державні медіа Ірану поширили офіційний коментар Корпусу вартових ісламської революції, у якому наголошується, що цей ключовий морський шлях перебуває «під твердим контролем». Військове керівництво країни дало зрозуміти, що не збирається поступатися позиціями в обмін на американські пропозиції.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс через посередників, зокрема Туреччину та Пакистан, передав Тегерану позицію Дональда Трампа щодо завершення конфлікту. Згідно з даними джерел, американська сторона наполягає на терміновому укладенні угоди. 

Венс озвучив іранському керівництву попередження: відмова від домовленостей призведе до посилення атак на критичні об'єкти країни. 

Теги: росія Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
15 березня, 13:03
Трамп відмовив Ірану в переговорах
«Уже пізно». Трамп відкинув можливість переговорів з Іраном
3 березня, 18:00
Президент фактично уникнув відповіді та перевів розмову на інші теми
Трамп назвав дурним запитання про російську допомогу Ірану
7 березня, 03:51
Мелоні приєдналася до низки європейських лідерів, які критикують удари по Ірану
Мелоні змінила тон і розкритикувала операцію Трампа проти Ірану
11 березня, 18:58
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
16 березня, 01:45
Трамп заявив, що Тегеран фактично позбавлений флоту, авіації, ППО, радарного покриття й керівництва, здатного до переговорів
«В Ірані не залишилось лідерів». Трамп зробив гучну заяву
24 березня, 21:50
Президент розповів про внесок України в безпеку Затоки
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
США дозволили нафтовому танкеру РФ дістатися Куби
США дозволили нафтовому танкеру РФ дістатися Куби
30 березня, 07:07

Політика

Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
Ормузьку протоку перетнули судна, пов’язані з Японією
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
США та Іран не змогли запустити переговори про припинення вогню – WSJ
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua