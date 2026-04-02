Кремль заявив, що Ормузька протока залишається доступною для російських суден

Іран перекрив Ормузьку протоку, що спричинило значні логістичні проблеми для світової торгівлі

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Ормузька протока, попри фактичне блокування для більшості світових перевізників, залишається відкритою для Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ця заява пролунала на тлі масштабної кризи в регіоні: за даними Міжнародної морської організації, наразі в акваторії Перської затоки заблоковано близько 2000 суден. Водночас повідомляється, що окремі кораблі, пов'язані з Іраном, Китаєм, Індією та Пакистаном, все ж мають змогу проходити через цей стратегічний водний шлях.

Питання безпеки судноплавства та поточної ситуації в протоці стало темою телефонних перемовин між міністрами закордонних справ Росії та Ірану. У російському дипломатичному відомстві зазначили, що сторони обговорили хід дискусій у Раді Безпеки ООН щодо пошуку шляхів стабілізації ситуації в регіоні.

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції (КВІР) офіційно заявив, що стратегічно важлива Ормузька протока залишатиметься закритою. Тегеран відкинув ультиматум Вашингтона, назвавши слова Дональда Трампа політичним шоу.

Державні медіа Ірану поширили офіційний коментар Корпусу вартових ісламської революції, у якому наголошується, що цей ключовий морський шлях перебуває «під твердим контролем». Військове керівництво країни дало зрозуміти, що не збирається поступатися позиціями в обмін на американські пропозиції.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс через посередників, зокрема Туреччину та Пакистан, передав Тегерану позицію Дональда Трампа щодо завершення конфлікту. Згідно з даними джерел, американська сторона наполягає на терміновому укладенні угоди.

Венс озвучив іранському керівництву попередження: відмова від домовленостей призведе до посилення атак на критичні об'єкти країни.