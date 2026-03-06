Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Путін привітав з днем народження акторку, родом з України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Путін відзначив талант своєї прихильниці Олени Яковлєвої в день її народження
фото: glavcom.ua

Володимир Путін назвав акторку, яка народилася в Україні, однією з найталановитіших акторок російської сцени

Путін привітав із днем народження акторку Олену Яковлєву, яка народилася в Україні. Російський диктатор не залишив акторку без компліментів. Про це пише «Главком».

Привітання 65-річної Олени Яковлєвої з'явилося на сайті Кремля. Путін побажав акторці натхнення та здоров’я в її ювілей та не забув нагадати про її чарівність та талант.

«Шановна Олена Олексіївна! Вітаю вас з ювілейним днем народження. Ви належите до блискучої плеяди талановитих, творчо затребуваних актрис, які підкуповують своєю чарівністю, щирістю, захопленістю обраною справою. Ці чудові якості допомагають вам досягати успіху в улюбленій професії, радувати шанувальників театру і кіно яскравими, незабутніми роботами. Бажаю вам здоров'я і невичерпного натхнення», – йдеться у привітанні.

Акторка Олена Яковлєва, яка народилася в Україні, отримала російське громадянство та звання народної артистки РФ
Акторка Олена Яковлєва, яка народилася в Україні, отримала російське громадянство та звання народної артистки РФ
фото з відкритих джерел

Олена Яковлєва народилася у Звягелі на Житомирщині. Свою акторську кар’єру Яковлєва побудувала в Росії, де отримала російське громадянство та звання народної артистки РФ. Одні з її головних робіт це ролі у фільмі «Інтердівчинка» та серіалі «Каменська». Саме ці стрічки стали визначальними для її кар’єри.

Путіністка з 2014 року підтримує Росію та приїжджала до окупованого Криму. Після цього вона отримала від України заборону на в’їзд. 

Як повідомляв «Главком», акторка скаржилась на те, що її не пустили до України, щоб попрощатися із батьком, це сталося після початку повномасштабного вторгнення. Батько акторки помер у Харкові. Про це акторка писала у своїх соцмережах: «Дайте мені можливість поховати мого батька! Відкрийте коридори!»

До слова, акторка розповіла тоді, що дізналася про заборону в'їзду тільки після прибуття до Харкова, в якій мала відбутися вистава її театру. За її словами, вона збиралася не лише виступити у Харкові, а й відвідати своїх рідних, які мешкають у місті.Однак  Яковлєва потрапила в базу сайт «Миротворець» за відвідування окупованого Криму. Сама Яковлєва стверджувала, що не пам'ятає, коли була востаннє у Криму.

Читайте також:

Теги: росія путін зрада акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сирський зазначає, що оперативна обстановка на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається складною
Ворог не полишає намірів прорвати оборону ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках – Сирський
16 лютого, 18:46
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї
17 лютого, 01:42
Оновлена версія УМПБ-5 отримала змінений корпус і іншу форму крила
РФ представила модернізовану плануючу бомбу УМПБ-5
9 лютого, 10:09
Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
10 лютого, 21:31
Співачка-путіністка вважає своєю місією творення та возз’єднання слов’янських народів
Повалій пояснила, чому Росії конче потрібно захопити Київ
21 лютого, 16:59
24 лютого у міжнародних організаціях відбудуться спеціальні засідання, присвячені війні проти України
Рада Європи та ООН проведуть спеціальні засідання до річниці вторгнення РФ
24 лютого, 05:52
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США
Спецпосланець Путіна прибув у Женеву на переговори зі США
26 лютого, 19:14
Антоніна Паперна та Ганна Борисюк продовжили спілкування після початку повномаштабного вторгнення
Молодша донька Ольги Сумської зізналася, чи спілкується із сестрою, яка живе в Росії
Вчора, 17:16
У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)
У Краснодарському краї РФ атаковано підстанцію та нафтобазу (відео)
Сьогодні, 09:07

Шоу-біз

Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
Один з найбільших конкурентів України на Євробаченні, Ізраїль, представив свою пісню
Один з найбільших конкурентів України на Євробаченні, Ізраїль, представив свою пісню
Ніч у відділку поліції і суд попереду: деталі затримання Брітні Спірс
Ніч у відділку поліції і суд попереду: деталі затримання Брітні Спірс
Ірина Білик презентувала спільну пісню з донькою власника АТБ
Ірина Білик презентувала спільну пісню з донькою власника АТБ
Зірка «Гаррі Поттера» Емма Вотсон показалася на відпочинку з мексиканським мільярдером (фото)
Зірка «Гаррі Поттера» Емма Вотсон показалася на відпочинку з мексиканським мільярдером (фото)
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію
Зеленський нагородив державною відзнакою акторку Пустовіт, яка пережила окупацію

Новини

Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua