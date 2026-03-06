Путін привітав з днем народження акторку, родом з України

Путін відзначив талант своєї прихильниці Олени Яковлєвої в день її народження

Володимир Путін назвав акторку, яка народилася в Україні, однією з найталановитіших акторок російської сцени

Путін привітав із днем народження акторку Олену Яковлєву, яка народилася в Україні. Російський диктатор не залишив акторку без компліментів. Про це пише «Главком».

Привітання 65-річної Олени Яковлєвої з'явилося на сайті Кремля. Путін побажав акторці натхнення та здоров’я в її ювілей та не забув нагадати про її чарівність та талант.

«Шановна Олена Олексіївна! Вітаю вас з ювілейним днем народження. Ви належите до блискучої плеяди талановитих, творчо затребуваних актрис, які підкуповують своєю чарівністю, щирістю, захопленістю обраною справою. Ці чудові якості допомагають вам досягати успіху в улюбленій професії, радувати шанувальників театру і кіно яскравими, незабутніми роботами. Бажаю вам здоров'я і невичерпного натхнення», – йдеться у привітанні.

Акторка Олена Яковлєва, яка народилася в Україні, отримала російське громадянство та звання народної артистки РФ фото з відкритих джерел

Олена Яковлєва народилася у Звягелі на Житомирщині. Свою акторську кар’єру Яковлєва побудувала в Росії, де отримала російське громадянство та звання народної артистки РФ. Одні з її головних робіт це ролі у фільмі «Інтердівчинка» та серіалі «Каменська». Саме ці стрічки стали визначальними для її кар’єри.

Путіністка з 2014 року підтримує Росію та приїжджала до окупованого Криму. Після цього вона отримала від України заборону на в’їзд.

Як повідомляв «Главком», акторка скаржилась на те, що її не пустили до України, щоб попрощатися із батьком, це сталося після початку повномасштабного вторгнення. Батько акторки помер у Харкові. Про це акторка писала у своїх соцмережах: «Дайте мені можливість поховати мого батька! Відкрийте коридори!»

До слова, акторка розповіла тоді, що дізналася про заборону в'їзду тільки після прибуття до Харкова, в якій мала відбутися вистава її театру. За її словами, вона збиралася не лише виступити у Харкові, а й відвідати своїх рідних, які мешкають у місті.Однак Яковлєва потрапила в базу сайт «Миротворець» за відвідування окупованого Криму. Сама Яковлєва стверджувала, що не пам'ятає, коли була востаннє у Криму.