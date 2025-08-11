Санон увійшов в топ-10 в історії збірної України з баскетболу за реалізованими триочковими

Санон наздогнав в рейтингу Дмитра Забірченка і Андрія Лебедєва

У майці збірної України з баскетболу Іссуф Санон виконав 32 точних дальніх кидки

Баскетболіст Іссуф Санон увійшов в топ-10 в історії збірної України за реалізованими триочковими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Національна чоловіча збірна України здобула першу перемогу у матчі прекваліфікації чемпіонату світу-2027, обігравши 80:71 збірну Словаччини.

Найрезультативнішим гравцем матчу став український захисник Іссуф Санон з 23 очками, зокрема на його рахунку 4 з 6 командних точних триочкових.

За показником забитих триочкових в майці національної збірної України Іссуф Санон увійшов до топ-10 в історії – тепер у нього 32 точних дальніх.

Санон наздогнав в рейтингу Дмитра Забірченка і Андрія Лебедєва, а також випередив В'ячеслава Євстратенка і Святослава Михайлюка, у яких по 31 точному триочковому.

Додамо, що до топ-10 наближається також Олександр Ковляр, у якого наразі 23 точних триочкових в національній збірній України.

Топ-10 збірної України за реалізованими триочковими (загалом):

1. Олександр Мішула – 82

2. Денис Лукашов – 77

3. Сергій Гладир – 72

4. Олександр Липовий – 61

5. Олександр Лохманчук – 49

6. Максим Звонов – 45

7. Юджін Джетер – 35

8-10. Андрій Лебедєв – 32

8-10. Дмитро Забірченко – 32

8-10. Іссуф Санон – 32

… Олександр Ковляр – 23

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0

Як повідомлялося, молодіжна жіноча збірна України з баскетболу зазнала поразки в матчі з Сербією з рахунком 57:98 на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В.