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Збірна України з баскетболу U-18 перемогою завершила виступ на чемпіонаті Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з баскетболу U-18 перемогою завершила виступ на чемпіонаті Європи
Україна здобула три перемоги в семи зустрічах

Збірна України посіла 17 місце на турнірі

Чоловіча збірна України з баскетболу завершила виступ на чемпіонаті Європи U-18 в Дивізіоні В, здолавши Фінляндію в заключній грі турніру з рахунком 67:65. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Наша команда лідирувала більшу частину ігрового часу, але дозволила супернику вийти вперед у четвертій чверті. В напруженому клатчі Україні вдалося здобути перемогу: за 64 секунди до кінця гри переможний лейап виконав Ілля Гогуленко, який встановив остаточний рахунок гри.

Найкращим у цій грі став Андрій Трофімов, який набрав 20 очок та зробив 8 підбирань (РЕ 22).

Збірна України посіла 17 місце на турнірі, здобувши три перемоги в семи зустрічах.

Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В

Пітешті, Румунія

Україна – Фінляндія 67:65 (21:12, 15:22, 13:17, 18:14)

Україна: Леськів 9 + 5 передач, Білоус 6, Сіннік 6 + 5 підбирань, Гогуленко 5 + 7 підбирань + 6 передач, Рижков 4 – старт, Трофімов 20 + 8 підбирань, Змієвський 6, Житеньов 5, Манець 2, Шепель 2, Зігельшиффер 2, Трет’як 0.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: баскетбол

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