Збірна України з баскетболу U-18 перемогою завершила виступ на чемпіонаті Європи
Збірна України посіла 17 місце на турнірі
Чоловіча збірна України з баскетболу завершила виступ на чемпіонаті Європи U-18 в Дивізіоні В, здолавши Фінляндію в заключній грі турніру з рахунком 67:65. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Наша команда лідирувала більшу частину ігрового часу, але дозволила супернику вийти вперед у четвертій чверті. В напруженому клатчі Україні вдалося здобути перемогу: за 64 секунди до кінця гри переможний лейап виконав Ілля Гогуленко, який встановив остаточний рахунок гри.
Найкращим у цій грі став Андрій Трофімов, який набрав 20 очок та зробив 8 підбирань (РЕ 22).
Збірна України посіла 17 місце на турнірі, здобувши три перемоги в семи зустрічах.
Чемпіонат Європи U-18. Чоловіки, Дивізіон В
Пітешті, Румунія
Україна – Фінляндія 67:65 (21:12, 15:22, 13:17, 18:14)
Україна: Леськів 9 + 5 передач, Білоус 6, Сіннік 6 + 5 підбирань, Гогуленко 5 + 7 підбирань + 6 передач, Рижков 4 – старт, Трофімов 20 + 8 підбирань, Змієвський 6, Житеньов 5, Манець 2, Шепель 2, Зігельшиффер 2, Трет’як 0.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.
Розширений склад збірної України з баскетболу
Захисники
- Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
- Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
- Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
- Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
- Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
- Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)
Форварди
- Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
- Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
- Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
- Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
- Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
- Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
- Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
- Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
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Центрові
- Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
- Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
- Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
- В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
- Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
- Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
- Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс
Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс