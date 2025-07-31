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Шульга підписав двосторонній контракт з «Бостоном»: деталі угоди

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Шульга підписав двосторонній контракт з «Бостоном»: деталі угоди
Ймовірно, українець проведе більшу частину року, виступаючи за «Мен Селтікс» в G-Лізі

Шульгу було обрано «Бостоном» під 57-м номером у другому раунді драфту НБА

Український захисник Максим Шульга підписав двосторонній контракт із клубом НБА «Бостон Селтікс». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга, якого було обрано під 57-м номером у другому раунді драфту НБА, набирав у середньому 5 очок, робив 3,8 передачі та лише 0,8 втрати м'яча протягом п'яти ігор Літньої ліги.

Як гравець «Селтікс» з двостороннім контрактом, Максим Шульга, може зіграти за Бостон до 50 ігор і заробить понад $636 тисяч за свій дебютний сезон.

Ймовірно, українець проведе більшу частину року, виступаючи за «Мен Селтікс» в G-Лізі, де він гратиме під керівництвом Філа Прессі.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу на чолі із головним тренером Айнарсом Багатскісом визначився із розширеним складом національної команди на майбутні матчі.

Розширений склад збірної України з баскетболу

Захисники 

  • Олександр Ковляр, Будучность, Чорногорія (перший тренер Володимир Понько)
  • Віталій Зотов, Йонава, Литва (перша тренер Тетяна Зотова)
  • Іссуф Санон, ВЕФ, Латвія (перша тренер Ірина Насєдкіна)
  • Ілля Тиртишник, ОраСі Равенна, Італія (перші тренери Ірина Рябуха, Андрій Денік)
  • Максим Шульга, Бостон Селтікс, США (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Святослав Михайлюк, Юта Джаз, США (перший тренер Олександр Молчанов)
  • Михайло Бублик, Київ-Баскет, Україна (перша тренер Людмила Коваль)

Форварди

  • Богдан Близнюк, Йонава, Литва (перший тренер Філіп Буркетт)
  • Володимир Конєв, Дніпро, Україна (перший тренер Сергій Маренич)
  • Іван Ткаченко, Міттельдойчер, Німеччина (перші тренери Анатолій Федоренко, Євген Ткаченко)
  • Артем Ковальов, Тангеран Хоукс, Індонезія (перший тренер Володимир Машира)
  • Олександр Липовий, Колоссос, Греція (перший тренер Володимир Орлов)
  • Андрій Войналович, Сабах, Азербайджан (перша тренер Леся Полуяхтова)
  • Вячеслав Бобров, ВЕФ, Латвія (перші тренери Сергій Бордейчук, Олександра Івлєва)
  • Владислав Семерич, Індіан Хіллс, США (перший тренер Кравець І.І)
  • Збірна України зіграє номінально домашні матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027 в Ризі

Центрові

  • Максим Кличко, Монако, Франція (перший тренер Френкі Маруланда)
  • Данііл Сипало, Дніпро, Україна (перший тренер Родіонов Д.А)
  • Ростислав Новицький, Валмієра, Латвія (перший тренер Андрій Денік)
  • В’ячеслав Кравцов, Борнео Хорнбіллз, Індонезія (перший тренер Сергій Комаров)
  • Артем Пустовий, Сартрія Муда, Індонезія (перший тренер Валерій Зарецький)
  • Олексій Лень, Лос-Анжджелес Лейкерс, США (перший тренер Михайло Лисоволенко)
  • Дмитро Скапінцев, Ріп Сіті Ремікс, США (перший тренер тренер Анатолій Федоренко)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс

Асистенти – Сергій Гладир, Валерій Плеханов, Раймондс Фелдманіс

Теги: Максим Шульга НБА баскетбол

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