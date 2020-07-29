Російського тренера повторно перевірять на предмет використання акредитації українського нардепа



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Алєксандр Лоґінов і Алєксандр касперович вплутали у скандал українську Федерацію Світлина із соцмереж

Алєксандр Касперович дасть нові свідчення

Російський тренер Алєксандр Касперович повідомив, що з ним зв'язався представник Міжнародного союзу біатлоністів (IBU). Організація повторно запросила його пояснення використання чужої акредитації на чемпіонаті світу-2020 в Антерсельві (Італія). Акредитація була на ім’я народного депутата України від фракції «Батьківщина» Івана Крулька.

В Антерсельві поліцейські провели обшуки в номері Касперовича і його підопічного Алєксандра Лоґінова. Пізніше з'ясувалося, що формальним приводом стало використання Касперовичем чужої акредитації.

«IBU попросив, щоб я повторно дав пояснення. З якої причини знову піднято це питання, я не знаю. Мені прислали лист, в якому містилися кілька питань, я на нього днями відповів. З цього приводу навіть не хвилююся», - цитує Касперовича ТАСС.

Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак в інтерв’ю «Главкому» коментував цю історію так: «Крулько Він дуже хвилювався, казав, що я сильно його підставив. Проте мені навіть у голові не могло вкластися, що виникне такий скандал… Що поганого я зробив? Почнемо з того, що Лоґінов одружився з українською спортсменкою, у них народилася дитинка. Та й сам Сашко – хороший хлопець. Так, були у нього неприємності з Антидопінговою агенцією. Але ніхто ж не знає, що там було насправді. А з Касперовичем, який представляв Новосибірськ, ми в кінці 70-х років минулого сторіччя ще бігали разом на змаганнях центральної ради спортивного товариства «Буревісник». Ми знайомі понад 30 років. Що поганого, що я допоміг другові, якому Росія не зробила акредитації? Я ж розумію, наскільки важливо, щоб поряд був тренер, спортсменові. А Лоґінов у збірній Росії був єдиним претендентом на медаль. Та справа навіть не в Росії і не в Касперовичі. Якби до мене зі схожим проханням прийшли умовний тренер зі Словаччини чи Велепець, який зараз тренує Словенію, вчинив би так само. Бо то по-людськи. Не одні ми такі. Французи отримали штраф за схожу історію. До того ж у нас не приїхала людина, акредитація була вільна».