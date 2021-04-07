Сенсаційна поразка хокейного клубу «Донбас» призвела до зміни тренера

Ігор Чибірєв пішов у відставку, його місце зайняв Павло Мікульчик

Поразка переможця регулярного чемпіонату «Донбасу» в четвертому матчі півфінальної серії з херсонським «Дніпром» (0:4) призвела до зміни тренера в команді. Ігор Чибірєв пішов у відставку, а виконуючим обов’язки головного тренера став Павло Мікульчик.

Раніше 45-річний білоруський фахівець очолював ХК «Краматорськ» і довів команду до чвертьфіналу плей-офф Української хокейної ліги. До роботи в краматорській команді Мікульчик очолював білоруський ХК «Ліда». У сезоні 2013/14 був асистентом головного тренера другої команди жлобинського «Металурга» у Вищій лізі, після чого три сезони тренував «Динамо-Молодечно» і ще сезон – солігорський «Шахтар».

Під час активної кар’єри гравця чотири рази ставав чемпіоном Білорусі.

Примітно, що «Дніпро» вибав у чвертьфіналі плей-офф саме «Краматорськ» Мікульчика.

«Донбас» веде в півфінальній серії плей-офф УХЛ проти «Дніпра» з рахунком 3:1. Четверта гра між суперниками відбудеться 8 квітня в Дружковці.

В іншому півфіналі київський «Сокіл» переграє «Кременчук» - 3:0.