Хокейний «Дніпро» сенсаційно переміг «Донбас» і скоротив рахунок у півфінальній серії

Херсонська команда зуміла здобути перемогу в четвертому матчі 1/2 фіналу

Переможець регулярного чемпіонату й головний фаворит Української хокейної ліги «Донбас» не зміг достроково вийти в фінал плей-офф. В четвертому матчі півфінальної серії він гостював у херсонського «Дніпра» і несподівано поступився, та ще й з розгромним рахунком – 0:4.

У першому періоді «Донбас» мав невелику перевагу по грі, але реалізувати моменти не зміг. Зате «Дніпро» в другому таймі розійшовся не на жарт. «Щуки» зусиллями Крисанова, Дурдиєва, Гвецова і Каракулько змогли закинути чотири «сухих» шайби. У третьому періоді «Донбас» володів серйозною перевагою і мав багато моментів, але забити бодай гол престижу не зумів.

Рахунок в серії став 3:1 на користь «Донбасу».

Наступний матч між цими суперниками відбудеться 8 квітня в Дружківці. Початок матчу – о 18:00. В іншому півфіналі, де грають «Сокіл» і «Кременчук», перед ведуть кияни – 3:0. До виходу у фінал їм достатньо виграти один матч. Четверта зустріч між суперниками відбудеться 7 квітня.