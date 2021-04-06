  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Хокейний «Дніпро» сенсаційно переміг «Донбас» і скоротив рахунок у півфінальній серії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хорсонці здобули першу в історії перемогу над донеччанами - Хокейний «Дніпро» сенсаційно переміг «Донбас» і скоротив рахунок у півфінальній серії
    Хорсонці здобули першу в історії перемогу над донеччанами
    Фото УХЛ

    Херсонська команда зуміла здобути перемогу в четвертому матчі 1/2 фіналу

    Переможець регулярного чемпіонату й головний фаворит Української хокейної ліги «Донбас» не зміг достроково вийти в фінал плей-офф. В четвертому матчі півфінальної серії він гостював у херсонського «Дніпра» і несподівано поступився, та ще й з розгромним рахунком – 0:4.

    У першому періоді «Донбас» мав невелику перевагу по грі, але реалізувати моменти не зміг. Зате «Дніпро» в другому таймі розійшовся не на жарт. «Щуки» зусиллями Крисанова, Дурдиєва, Гвецова і Каракулько змогли закинути чотири «сухих» шайби. У третьому періоді «Донбас» володів серйозною перевагою і мав багато моментів, але забити бодай гол престижу не зумів.

    Рахунок в серії став 3:1 на користь «Донбасу».

    Наступний матч між цими суперниками відбудеться 8 квітня в Дружківці. Початок матчу – о 18:00. В іншому півфіналі, де грають «Сокіл» і «Кременчук», перед ведуть кияни – 3:0. До виходу у фінал їм достатньо виграти один матч. Четверта зустріч між суперниками відбудеться 7 квітня.

    Читайте також:

      Теги: Українська хокейна ліга ХК Донбас
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies