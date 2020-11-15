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    Серхіо Рамос побив рекорд європейського футболу на рівні збірних

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    У зннаковому для себе матчі проти Швейцарії Серхіо Рамос не реалізував два пенальті - Серхіо Рамос побив рекорд європейського футболу на рівні збірних
    У зннаковому для себе матчі проти Швейцарії Серхіо Рамос не реалізував два пенальті
    Світлина - Soccerstand

    Більше, ніж капітан збірної Іспанії, за національні команди у Старому Світі не грав ніхто

    Оборонець мадридського «Реала» і збірної Іспанії Серхіо Рамос став рекордсменом Європи за кількістю проведених матчів на рівні збірних. Футболіст вийшов на поле в матчі п’ятого туру Ліги націй зі збірною Швейцарії. Ця зустріч стала для Рамоса 177-ю на рівні збірних.

    Попередній рекорд належав голкіперу «Ювентуса» і збірної Італії Джанлуїджі Буффону. Воротар зіграв 176 матчів.

    Зауважимо, що свою першу гру в складі збірної Іспанії 34-річний Серхіо Рамос зіграв 26 березня 2005 року.

    Лідером в матчах за збірні є єгиптянин Ахмед Гассан. Він провів 184 матчі за національну команду. На другому місці рейтингу розташовується Ахмед Мубарак, на його рахунку 179 матчів за збірну Оману. Третю позицію ділять Могамед Аль-Деайя з Саудівської Аравії і Бадер Аль-Мутава з Кувейту. У них по 178 зустрічей. Рамос ділить своє місце в рейтингу з мексиканцем Клаудіо Суаресом.

    Замикає першу десятку португалець Кріштіану Роналду. Він зіграв за національну команду 169 зустрічей.

    Додамо, що рекордсменом збірної України за кількістю проведених поєдинків є Анатолій Тимощук. На його рахунку – 144 гри. В загальному списку він посідає 41 місце.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд Ліга націй Серхіо Рамос Джанлуїджі Буффон Анатолій Тимощук Кріштіану Роналду Ахмед Гассан Ахмед Мубарак Могамед Аль-Деайя Бадер Аль-Мутава Клаудіо Суарес
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