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    «Шахтар» безнадійно програв «Ман Сіті» в стартовому турі Ліги чемпіонів (відео)

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    Тарас Степаненко з партнерами не знали, що їм робити з Ількаєм Ґюндоґаном - «Шахтар» безнадійно програв «Ман Сіті» в стартовому турі Ліги чемпіонів (відео)
    Тарас Степаненко з партнерами не знали, що їм робити з Ількаєм Ґюндоґаном
    UEFA.com

    Донеччани не мали жодних шансів

    Чемпіон Англії вказав чемпіону України на його місце в сучасній ієрархії європейського футболу.

    Не сильно напружуючись, «Манчестер Сіті» легко здолав «Шахтар» у харківському матчі першого туру групового турніру Ліги чемпіонів-2019/2020.

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    «Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 0:3

    Голи: 0:1 – Марез (24). 0:2 – Ількай Ґюндоґан (38). 0:3 – Ґабріель Жезус (76)

    «Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 74) – Манор Соломон (Коноплянка, 46), Марлос, Тайсон (к) – Жуніор Мораєш (Дентіньо, 77). Тренер – Луїш Каштру

    «Манчестер Сіті»: Едерсон – Кайл Вокер (Жоау Канселу, 81), Фернандіньо (к), Отаменді, Олександр Зінченко – Ількай Ґюндоґан, Родрі (Бенжамін Менді, 84), Кевін Де Брюйне (Бернардо Сілва, 77) – Марез, Ґабріель Жезус, Стерлінґ. Тренер – Хосеп Ґвардіола

    Попередження: Родрі (29)

    18 вересня. Харків. ОСК «Металіст». 36 675 глядачів

    Шахтар - Манчестер Сіті. Фрагменти першого тайму

    В іншому матчі групи С хорватське «Динамо» з Заґреба несподівано переконливо на рідному «Максимірі» розгромило італійську «Аталанту» з Берґамо – 4:0. М’ячі у переможців забили Марін Леовац і Мислав Орсіч (тричі). Українець Руслан Малиновський з’явився у складі гостей після перерви. За рахунку 0:3 і вплинути на перебіг подій не зміг.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Олександр Зінченко Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті Рахім Стерлінґ Ніклас Отаменді Андрій П'ятов Руслан Малиновський Манор Соломон Маркос Антоніо Сергій Болбат Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Марлос Едерсон Кайл Вокер Кевін Де Брюйне Ріяд Марез Ількай Ґюндоґан Микола Матвієнко ФК Динамо (Загреб) Тайсон Бернардо Сілва Ґабріель Жезус Жоау Канселу Луїш Каштру ФК «Аталанта» Дентіньо Родрі Фернандіньо Бенжамін Менді Мислав Орсіч Марін Леовац
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