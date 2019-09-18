«Шахтар» безнадійно програв «Ман Сіті» в стартовому турі Ліги чемпіонів (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тарас Степаненко з партнерами не знали, що їм робити з Ількаєм Ґюндоґаном UEFA.com

Донеччани не мали жодних шансів

Чемпіон Англії вказав чемпіону України на його місце в сучасній ієрархії європейського футболу.

Не сильно напружуючись, «Манчестер Сіті» легко здолав «Шахтар» у харківському матчі першого туру групового турніру Ліги чемпіонів-2019/2020.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) – «Манчестер Сіті» (Англія) – 0:3

Голи: 0:1 – Марез (24). 0:2 – Ількай Ґюндоґан (38). 0:3 – Ґабріель Жезус (76)

«Шахтар»: П’ятов – Болбат, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 74) – Манор Соломон (Коноплянка, 46), Марлос, Тайсон (к) – Жуніор Мораєш (Дентіньо, 77). Тренер – Луїш Каштру

«Манчестер Сіті»: Едерсон – Кайл Вокер (Жоау Канселу, 81), Фернандіньо (к), Отаменді, Олександр Зінченко – Ількай Ґюндоґан, Родрі (Бенжамін Менді, 84), Кевін Де Брюйне (Бернардо Сілва, 77) – Марез, Ґабріель Жезус, Стерлінґ. Тренер – Хосеп Ґвардіола

Попередження: Родрі (29)

18 вересня. Харків. ОСК «Металіст». 36 675 глядачів

Шахтар - Манчестер Сіті. Фрагменти першого тайму

В іншому матчі групи С хорватське «Динамо» з Заґреба несподівано переконливо на рідному «Максимірі» розгромило італійську «Аталанту» з Берґамо – 4:0. М’ячі у переможців забили Марін Леовац і Мислав Орсіч (тричі). Українець Руслан Малиновський з’явився у складі гостей після перерви. За рахунку 0:3 і вплинути на перебіг подій не зміг.