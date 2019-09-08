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    Євро-2020. Португалія женеться за Україною, сенсація від Косово та інші результати суботи (відео)

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    Кріштіану Роналду і компанія нарешті перемогли - Євро-2020. Португалія женеться за Україною, сенсація від Косово та інші результати суботи (відео)
    Кріштіану Роналду і компанія нарешті перемогли
    Marca

    Головна сенсація ледь не трапилася у Стамбулі

    У восьми містах Старого Світу в суботу, 7 вересня, були зіграні заключні поєдинки п’ятого туру відбірного турніру чемпіонату Європи-2020.

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    Найбільша сенсація трапилася в Приштіні, де збірна Косово перемогла 2:1 команду Чехії. Тим самим, після п’яти матчів недавні аутсайдери поступаються в групі А лише збірній Англії. На одне очко, хоча й англійці мають гру в запасі.

    Ледь не створили собі труднощів турки. Перемога над аутсайдерами з Андорри їм була необхідна, мов повітря, адже Туреччина веде запеклу боротьбу за перемогу в групі з французами та ісландцями. У підсумку, вирвати мінімальні 1:0 над «карликами» підопічні Шенола Ґюнеша змогли лише на 89-й хвилині.

    Свою першу перемогу в цьому відбірному циклі здобули чинні чемпіони Європи португальці, які ефектно перемогли в Сербії. Маючи у порівнянні з Україною дві гри в запасі, тепер підопічні Фернанду Сантуша кидаються в погоню і спробують все ж відібрати в команди Шевченка першу позицію.  

    Група А

    Косово – Чехія – 2:1

    Голи: 0:1 – Патрік Шік (16). 1:1 – Мурікі (20). 2:1 – Мерґім Войвода (67)

    Англія – Болгарія – 4:0

    Голи: 1:0 – Гаррі Кейн (24). 2:0 – Гаррі Кейн (50, з пенальті). 3:0 – Стерлінґ (55). 4:0 – Гаррі Кейн (73, з пенальті)

    Становище команд: Англія – 9, Косово – 8, Чехія – 6, Чорногорія – 2, Болгарія – 2

    Група В

    Литва – Україна – 0:3

    Сербія – Португалія – 2:4

    Голи: 0:1 – Вільям Карвалью (42). 0:2 – Ґонсало Ґедеш (58). 1:2 – Нікола Міленковіч (68). 1:3 – Кріштіану Роналду (80). 2:3 – Александр Мітровіч (80). 2:4 – Бернардо Сілва (86)

    Становище команд: Україна – 13,  Португалія – 5, Люксембург – 4, Сербія – 4, Литва – 1

    Група Н

    Ісландія – Молдова – 3:0

    Голи: 1:0 – Сіґторссон (31). 2:0 – Б’ярнасон (55). 3:0 – Бодварссон (77)

    Франція – Албанія – 4:1

    Голи: 1:0 – Кінґслі Коман (8). 2:0 – Олів’є Жиру (27). 3:0 – Кінґслі Коман (68). 4:0 – Іконе (85). 4:1 – Чікаллеші (90)

    Туреччина – Андорра – 1:0

    Гол: 1:0 – Озан Туфан (89)

    Становище команд: Франція – 12, Туреччина – 12, Ісландія – 12, Албанія – 6, Молдова – 3, Андорра – 0

    У неділю, 8 вересня, стартують поєдинки шостого туру євровідбору.

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