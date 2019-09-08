Євро-2020. Португалія женеться за Україною, сенсація від Косово та інші результати суботи (відео)
Головна сенсація ледь не трапилася у Стамбулі
У восьми містах Старого Світу в суботу, 7 вересня, були зіграні заключні поєдинки п’ятого туру відбірного турніру чемпіонату Європи-2020.
Найбільша сенсація трапилася в Приштіні, де збірна Косово перемогла 2:1 команду Чехії. Тим самим, після п’яти матчів недавні аутсайдери поступаються в групі А лише збірній Англії. На одне очко, хоча й англійці мають гру в запасі.
Ледь не створили собі труднощів турки. Перемога над аутсайдерами з Андорри їм була необхідна, мов повітря, адже Туреччина веде запеклу боротьбу за перемогу в групі з французами та ісландцями. У підсумку, вирвати мінімальні 1:0 над «карликами» підопічні Шенола Ґюнеша змогли лише на 89-й хвилині.
Свою першу перемогу в цьому відбірному циклі здобули чинні чемпіони Європи португальці, які ефектно перемогли в Сербії. Маючи у порівнянні з Україною дві гри в запасі, тепер підопічні Фернанду Сантуша кидаються в погоню і спробують все ж відібрати в команди Шевченка першу позицію.
Група А
Косово – Чехія – 2:1
Голи: 0:1 – Патрік Шік (16). 1:1 – Мурікі (20). 2:1 – Мерґім Войвода (67)
Англія – Болгарія – 4:0
Голи: 1:0 – Гаррі Кейн (24). 2:0 – Гаррі Кейн (50, з пенальті). 3:0 – Стерлінґ (55). 4:0 – Гаррі Кейн (73, з пенальті)
Становище команд: Англія – 9, Косово – 8, Чехія – 6, Чорногорія – 2, Болгарія – 2
Група В
Сербія – Португалія – 2:4
Голи: 0:1 – Вільям Карвалью (42). 0:2 – Ґонсало Ґедеш (58). 1:2 – Нікола Міленковіч (68). 1:3 – Кріштіану Роналду (80). 2:3 – Александр Мітровіч (80). 2:4 – Бернардо Сілва (86)
Становище команд: Україна – 13, Португалія – 5, Люксембург – 4, Сербія – 4, Литва – 1
Група Н
Ісландія – Молдова – 3:0
Голи: 1:0 – Сіґторссон (31). 2:0 – Б’ярнасон (55). 3:0 – Бодварссон (77)
Франція – Албанія – 4:1
Голи: 1:0 – Кінґслі Коман (8). 2:0 – Олів’є Жиру (27). 3:0 – Кінґслі Коман (68). 4:0 – Іконе (85). 4:1 – Чікаллеші (90)
Туреччина – Андорра – 1:0
Гол: 1:0 – Озан Туфан (89)
Становище команд: Франція – 12, Туреччина – 12, Ісландія – 12, Албанія – 6, Молдова – 3, Андорра – 0
У неділю, 8 вересня, стартують поєдинки шостого туру євровідбору.