Кривдник київського «Динамо» - в кроці від групового турніру. Матчі вівторка у Лізі чемпіонів (відео)



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Ганс Ванакен забив з пенальті «Динамо», забив і ЛАСКу dhnet.be

У всіх поєдинках перевагу позначили гості

Відбулися перших три поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

У кожному з трьох матчів, які відбувалися у вівторок, 20 серпня, перевагу позначили гості. Причому, як то не дивно, єдиним з гостьових колективів не зміг перемогти амстердамський «Аякс». Більше того, після вилучення Нуссейра Мазрауї фаворити закінчували матч проти кіпрського АПОЕЛа в меншості. Втім, нульова нічия зміцнює шанси «Аякса» на потрапляння в груповий турнір.

АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 0:0

ЧФР «Клуж» (Румунія) – «Славія» (Прага, Чехія) – 0:1

Гол: 0:1 – Лукаш Масопуст (28)

На 79-й хвилині Омрані (ЧФР) не реалізував пенальті (воротар)

ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Брюґґе (Бельгія) – 0:1

Гол: 0:1 – Ванакен (10, з пенальті)

Кривдники київських динамівців – «Брюґґе» - здобули перемогу на виїзді і тепер знаходяться в кроці від потрапляння в груповий турнір Ліги чемпіонів.

21 серпня відбудеться три інших поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.