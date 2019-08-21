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    Кривдник київського «Динамо» - в кроці від групового турніру. Матчі вівторка у Лізі чемпіонів (відео)

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    Ганс Ванакен забив з пенальті&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;, забив і ЛАСКу - Кривдник київського «Динамо» - в кроці від групового турніру. Матчі вівторка у Лізі чемпіонів (відео)
    Ганс Ванакен забив з пенальті «Динамо», забив і ЛАСКу
    dhnet.be

    У всіх поєдинках перевагу позначили гості

    Відбулися перших три поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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    У кожному з трьох матчів, які відбувалися у вівторок, 20 серпня, перевагу позначили гості. Причому, як то не дивно, єдиним з гостьових колективів не зміг перемогти амстердамський «Аякс». Більше того, після вилучення Нуссейра Мазрауї фаворити закінчували матч проти кіпрського АПОЕЛа в меншості. Втім, нульова нічия зміцнює шанси «Аякса» на потрапляння в груповий турнір.

    АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр) – «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – 0:0

    ЧФР «Клуж» (Румунія) – «Славія» (Прага, Чехія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Лукаш Масопуст (28)

    На 79-й хвилині Омрані (ЧФР) не реалізував пенальті (воротар)

    ЛАСК (Лінц, Австрія) – «Брюґґе (Бельгія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Ванакен (10, з пенальті)

    Кривдники київських динамівців – «Брюґґе» - здобули перемогу на виїзді і тепер знаходяться в кроці від потрапляння в груповий турнір Ліги чемпіонів.

    21 серпня відбудеться три інших поєдинки раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. 
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    Ліга чемпіонів ФК Аякс Нуссейр Мазрауї ФК Славія (Прага) ФК «Брюґґе» Ганс Ванакен ФК ЛАСК ЧФР «Клуж» ФК АПОЕЛ (Нікосія) Лукаш Масопуст
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