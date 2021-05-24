Тренер збірної Іспанії викинув зі збірної легенду й усіх гравців «Реала»

Луїс Енріке назвав склад, який спробує виграти континентальну першість

Головний тренер збірної Іспанії назвав гравців, з якими піде на штурм золотих медалей чемпіонату Європи. До списку обраних, що примітно, не потрапив жоден гравець з мадридського «Реала» - найвідомішого клубу світу й другої на сьогоднішній день команди Прімери. Більше того, на Євро-2020 не зіграє легендарний Серхіо Рамос, чиї підключення до атак не один раз рятували «Реал» і збірну від поразок.

Список іспанських футболістів виглядає так:

Воротарі: Симон Унаї, Давід де Хеа, Роберт Санчес.

Захисники: Хосе Луїс Гайя, Жорді Альба, Пау Торрес, Емерік Лапорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Сесар Аспілікуета, Маркос Льоренте.

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Родрі, Педрі, Тьяго Алькантара, Коке, Фабіан Руїс.

Нападники: Дані Ольмо, Мікель Ойярсабаль, Альваро Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабія.

Раніше стало відомо, що 35-річний Рамос може зіграти за Іспанію на Олімпійських іграх.

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня.